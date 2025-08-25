本田響矢、花束＆トロフィーを手に笑顔のショット「響矢くんの代表作になったね」「めおと日和最高です」 出演作『めおと日和』がドラマアカデミー賞5部門を受賞
俳優の本田響矢（26）が22日、自身のインスタグラムを更新。話題作となったフジテレビ系4月期ドラマ『波うららかに、めおと日和』が「第124回ドラマアカデミー賞」で作品賞ほか5部門を受賞し、自身も助演男優賞を受賞。喜びのショットを披露した。
【別カット】『めおと日和』がドラマアカデミー賞を受賞しトロフィーを手に笑顔の本田響矢
本田は「ザテレビジョン、ドラマアカデミー賞、最優秀助演男優賞を頂くことができました!!そして、めおと日和が、5部門受賞することができました。応援してくださった皆さまのおかげです。本当に本当に、ありがとうございました!!」とコメントし、それぞれ花束とトロフィーを手に笑顔を見せるショットを2枚投稿した。
この投稿にファンからは「響矢くんの代表作になったね 大好きな作品やから本当に嬉しい！おめでとう」「おめでとうございます なつみさん瀧昌さまはじめめおと日和最高です」「1枚目の写真を見て思わず『わっ！素敵！』って言っちゃいました」「こんなに毎日見てしまうドラマは初めてです！瀧昌様が大好きです。めおと日和が本当に大好きです」「響矢くんにしかできない素敵な瀧昌様でしたね 本当におめでとう御座います」などの声が寄せられている。
【別カット】『めおと日和』がドラマアカデミー賞を受賞しトロフィーを手に笑顔の本田響矢
本田は「ザテレビジョン、ドラマアカデミー賞、最優秀助演男優賞を頂くことができました!!そして、めおと日和が、5部門受賞することができました。応援してくださった皆さまのおかげです。本当に本当に、ありがとうございました!!」とコメントし、それぞれ花束とトロフィーを手に笑顔を見せるショットを2枚投稿した。