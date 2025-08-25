NECº´Ìî¹ÒÂç¤¬³«Ëë3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡¡¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤È¤·¤ÆMOMÁª½Ð
¡¡¡þ¥ª¥é¥ó¥À1Éô¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó 3¡½0 NAC¥Ö¥ì¥À¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë
¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇNAC¥Ö¥ì¥À¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£FW¥·¥§¥ê¡¼¤¬³«»Ï8Ê¬¤Ë¼«¤éÆÀ¤¿PK¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¡¢¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£Æ±33Ê¬¤Ë¤â¥À¥á¤ò²¡¤·¤Æ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAD¡×¤Ï³«Ëë¤«¤é3ÀïÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿MFº´Ìî¹ÒÂç¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤È¤Ê¤ë8ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¡£¡Ö°ÜÀÒÌäÂê¤Ë¤âÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼çÌò¤òÃ¥¤¦¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÈà¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ë³Î¿®¤µ¤»¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤â¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤·¡ÖÆüËÜ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Îº´Ìî¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬9·î¤ËÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ÈÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÎÎ¾MF¤¬23Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤½¤í¤Ã¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë·»¤ÎMFº´Ìî³¤½®¤È¤È¤â¤ËÂåÉ½¾·½¸¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢NEC¤ÏFW¾®Àî¹Ò´ð¤âÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤«¤éFW±ö³·ò¿Í¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£