¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ö1Æü5¸Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¿©¤ÙÊª¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤¡ÖÀ¨¤¤¡×¡¡Ä«¿©¤Ï13¡¢14Ç¯¤¯¤é¤¤Æ±¤¸¤â¤Î
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê46¡Ë¤¬25Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡¡À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¿©¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤È13¡¢14Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÏËèÄ«Æ±¤¸Êª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤æ¤Ç¤¿Ä»¤Î¶»Æù¡£ÌîºÚ¤â·Ú¤¯¤æ¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥¯¥é¡¢¥´¡¼¥ä¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤È¤«¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò´ä±ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤«¤±¤Æ¡£¸å¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤«¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Á¤ç¤È¡×¤È¼«¿È¤ÎÄ«¿©¤ò²òÀâ¡£
¡¡MC¤Î¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¤«¤é¡ÖÍñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ»Ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£¡ÖÍñ¤Ï»ä¡¢1Æü5¸Ä¿©¤Ù¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¾®³Þ¸¶ÏË¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÍñÃÍÃÊ¹â¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜÊäµë¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£