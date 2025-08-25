¸µ¥í¥ó¥Ö¡¼ÅÄÂ¼½ß¡¢¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤Ë¡ÖÍÊ¸î¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ÉÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×ºÆÅÙ¼áÌÀ¡¡¹ó¤¤ÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ï¡ÖÁ³¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÄÂ¼½ß¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î23Æü¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¡×¤òÆÃ½¸¤·¤¿YouTubeÆ°²è¤ò¤á¤°¤ë¼áÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¥È¥ë¥³¤Ø¶¯À©Á÷´Ô
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï6·î23Æü¡¢¼ç¤Ë¥È¥ë¥³¤ä¼þÊÕ¹ñ¤Ë½»¤à¾¯¿ôÌ±Â²¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡ÖÀ¾Àî¸ý¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÅì¸ý¤ÈÀ¾¸ý¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¡¢³¹¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×ÊüÁ÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖABEMA Prime¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ë¥É·Ï½»Ì±¤È¤Î¶¦À¸...Àè·î¤Î¥¢¥Ù¥×¥éµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÄÂ¼½ß¤¬Àî¸ý»Ô¼þÊÕ¤òË¬Ìä¡ª¡×¤È¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¤È¥¯¥ë¥É¿Í¤È¤Î´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¯¥ë¥É¿ÍÃËÀ¤Î1¿Í¤¬¥È¥ë¥³¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÈÈºá¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï8·î23Æü¤ËX¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Î¥ê¥×¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¼áÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÏÏ±Ø¤ÎËÉÈÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ËÆ±¹Ô¡×¤·¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤ò´Þ¤à¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÊý¡¹¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÊÙ¶¯¤Î¤Þ¤Þ¼èºà¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ØÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤ÏÍÊ¸î¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ÉÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¡£
¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¡Ö7·î¤Î¾å½Ü¤Ë¤â¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1ÅÙ¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÈÈºá¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¤ò¼é¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤ÏÁ÷´Ô¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÉ÷ÅÚ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¦À¸¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÉÔÊÙ¶¯¤Î¤Þ¤Þ¼èºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÈ¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¼«¿È¤ÎÉÔÊÙ¶¯¤¬¾·¤¤¤¿»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ó¤¤ÈðëîÃæ½ý¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢Á³¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤´Íý²ò²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ½ý¤ä¶¼Ç÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁ³¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤ËÊÖ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ß¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬È¿ÂÐ¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤à¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ä¸ÀÆ°¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÉÔÊÙ¶¯¡Ù¤Ã¤Æ°ì¸À¤À¤±¤Ç¹Ô´Ö¤Ë¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡ÖÈÈºá¼Ô¤À¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢ÂÐ±þ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÂÎ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÁ³¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¼è¤ê¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈãÈ½¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢ëîÃæ½ý¤ä¶¼Ç÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁ³¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµÅö¤ÊÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤¬ÈðëîÃæ½ý¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬...È¿ÂÐ°Õ¸«¤äÈãÈ½¤ÏÈðëîÃæ½ý¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¡Ö¤Ç¤¹¤¬¼ÂºÝ¤ËÈðëîÃæ½ý¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢À¸Ì¿¤Î´íµ¡¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¹¤°¤ËÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬...¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£