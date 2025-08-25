Ç»¸ü¤Ê´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡×
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢¿·³ã¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡È¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹2ÉÊ¤ò2025Ç¯8·î25Æü(·î)¤è¤êÈÎÇäÃæ¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡×
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§150ml
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î25Æü(·î)¡¡Á´¹ñÈ¯Çä
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
¢¨°ìÉô¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÎÃÏ¸µ¿·³ã¤¬À¸¤ó¤À¡È¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤ÎÉ÷Ì£¤äÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¡È¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤ÏJA¿·³ã¤«¤¬¤ä¤¤¬¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¡¢¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡×¤Ï¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ÈÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ë¥Þ¥ó¥É¤òÆþ¤ì¤¿¥â¥Ê¥«¥¢¥¤¥¹¡£
¡È¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤È¥ß¥Ë¥ë¥Þ¥ó¥É¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ°ì¤ÎÄ¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¿·³ãº½µÖ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¡×¤ò¼ý³Ï¸å¡¢²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤¬°ìÄê´ÉÍý¤µ¤ì¤¿ÃùÂ¢¸Ë¤ÇÄÉ½Ï¤µ¤»¡¢ÅüÅÙ¤òÁý¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡È¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÉÊ¤ÇÍ¥²í¤ÊÉ÷Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡È¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
