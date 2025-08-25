松江市の老舗しょうゆメーカーが２３日午後８〜９時、公式サイトで看板商品のドレッシングを約２万本売り上げ、「１時間で最もオンライン販売されたドレッシング」のギネス世界記録に認定された。

１８８５年創業の「安本産業」で、家族経営の中小企業。業績が厳しかった２０１６年に発売し、経営好転のきっかけとなった「くんせいナッツドレッシング」を１時間で１万９２８７本売り上げた。

立役者となったのが、ＳＮＳのフォロワーだ。２０年６月に会社の公式アカウントでツイッター（現Ｘ）を開始し、同年８月に「フォロワーが４０人もいてバズっていると上司と同僚にほめられた」と投稿したところ、「やさしい世界」などと話題に。フォロワーが９万人に増え、売り上げも大幅に伸びた。その後も毎日発信し、コメントは必ず返してフォロワーを維持した。

「地方の小さな会社でも世界に挑戦できると証明したい」と「ギネスワールドレコーズ」社側に打診したところ、ドレッシングのオンライン販売の記録はなく、「１時間で３０００本以上の売り上げ」を提示された。

Ｘで挑戦を告知するとフォロワーらによって広まり、２４時間で閲覧数が２６万件に。２１０ミリ・リットル入り３本セットの価格を通常の２１４０円から半額以下の９００円に設定し、公式サイトがダウンしないよう、月額３９６０円のサーバーを同約５０万円に更新して、記録を打ち立てた。「３０００本」は開始４分で達成したといい、安本隆政社長は「多くのファンに支えられていると実感した」と喜んだ。