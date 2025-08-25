BAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Öglo Hilo Plus¡×È¯Çä! ¿·¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Övirto¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇµÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤âÄÉµá
¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¿¥Ð¥³(BAT)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï8·î22Æü¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡Öglo Hilo¡×¡Öglo Hilo Plus¡×¤Î2À½ÉÊ¤ò9·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Övirto(¥ô¥¡¥ë¥È)¡×8¼ïÎà¤âÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öglo Hilo¡×¤ÏÁ´¹ñÅ¸³«¤ò³«»Ï¡£²Á³Ê¤Ï3,980±ß¤È¤Ê¤ë¡£¿·ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Öglo Hilo Plus¡×¤Ï6,980±ß¤ÇÆ±»þÈ¯Çä¡£virto¤Ï³Æ580±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8·î23Æü¤«¤é¤ÏÅìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ë¤¢¤ëOMOTESANDO CROSSING PARK¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Öglo Hilo¨¢Íî¹çÍÛ°ì ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢É½»²Æ»¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Àè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç»îÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
É½»²Æ»¤Ëglo¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬³«Àß¡£¿·À½ÉÊ¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë
¡û¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Êglo
glo Hilo¤Ï½¾Íè¤Îglo¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¿·À½ÉÊ¡£¿·¤¿¤Ê²ÃÇ®µ»½Ñ¡ÖTurboStart¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢³°Â¦¤ÈÆâÂ¦¤«¤éÆ±»þ¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢glo Hilo¤Ç5ÉÃ¡¢glo Hilo Plus¤Ç10ÉÃ°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¹âÂ®¤Ê²ÃÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËµÛ¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
glo Hilo(±¦)¤Èglo Hilo Plus¡£¤É¤Á¤é¤â4¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¿·¤¿¤Ê¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯virto¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇµÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤âÄÉµá¤·¡¢»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°Ü¹Ô¤âÌÜ»Ø¤¹¡£
glo¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÀçÂæ»Ô¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏIQOS¡¢Ploom¤È¤È¤â¤Ë²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î»Ô¾ì¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼ý±×¤Î50%°Ê¾å¤ò²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹À½ÉÊ¡×¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï44%¤¬²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À½ÉÊ¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
BAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥é¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¼ÒÄ¹(º¸)¡£±¦¤ÏBAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÉû¼ÒÄ¹·ó¼¹¹ÔÌò°÷(¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö)¤Î¥¢¥ë¥Ð¡¼¡¦¥æ¡¼¥¹»á
¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼ý±×¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥°¥á¥ó¥È¡×¤ÈBAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹¤Î¥¨¥Þ¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó»á¡£¡Ö¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤òºÇÂç¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æglo Hilo¤ò³«È¯¡£²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ÇºÇ½ÅÍ×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÆüËÜ¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¥·¥§¥¢¤¬È¾¿ô¤Ë¶á¤Å¤¡¢BAT¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¡¢¿·À½ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ë
glo Hilo¤Ï¡¢IQOS¥¤¥ë¥Þ i ¥ï¥ó¤Ë»÷¤¿Âç¤¤á¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤¿°ìÂÎ·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¿·À½ÉÊ¤Îglo Hilo Plus¤Ï¡¢IQOS¥¤¥ë¥Þ i ¥×¥é¥¤¥à¤Ë»÷¤¿¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ÈËÜÂÎ(¥Ú¥ó)¤¬Ê¬Î¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¡£µ¤·Ú¤ËµÛ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥Ú¥ó·¿¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¹¤ËÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ»È¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖEasySwitch¡×¤Ë¤è¤ë2¼ïÎà¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤òÈ÷¤¨¤¿¡£
glo Hilo¡£Ã±ÆÈ¤Ç20ËÜÊ¬¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òµÛ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
glo Hilo Plus¡£±¦Â¦¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÁõÃå¤·¤Æ½¼ÅÅ¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥ó¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµÛ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤ä²ÃÇ®¾õ¶·¡¢µÛ¤¤½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ëglo Hilo Plus¤ÏEasyView¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢²èÌÌ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ä¥¹¥ï¥¤¥×¤Ç¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£
glo Hilo¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÅëºÜ¡£¥Ü¥¿¥óÄ¹²¡¤·¤Ç²ÃÇ®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¤ä¤äÂç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º
glo Hilo Plus¡£Hilo¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤äÂÀ¤¯¡¢Ã»¤¤
Â¦ÌÌ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤ËÂÐ±þ
¾åÉô¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤ÈËÜÂÎ¤È¤Ê¤ë¥Ú¥ó¤¬¼è¤ê½Ð¤»¤ë
¥Ú¥ó(º¸)¤ÈHilo¤Î¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó
¿·¤¿¤ÊTurboStart¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢º¹¤·¹þ¤ó¤À¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î³°Â¦¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆâÉô¤Î¥Ô¥ó¤¬¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢³°¤ÈÆâ¤ÎÁÐÊý¤«¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÇ®¤Ë¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ë²ÃÇ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
glo Hilo¤À¤È5ÉÃ°ÊÆâ¡¢glo Hilo Plus¤À¤È10ÉÃ°ÊÆâ¤Ë²ÃÇ®¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤¹¤°¤ËµÛ¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¹â²¹²ÃÇ®¤ÇµÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤â¹â¤á¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¡¼¥É¤È¥Ö¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Î2¥â¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤êµÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
µÛ¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤Ç1²ó¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï5Ê¬10ÉÃ¡¢¥Ö¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï4Ê¬10ÉÃ¡£¤³¤ì¤ò1ËÜÊ¬¤Î»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢glo Hilo¤ÈHilo Plus¤Î¥±¡¼¥¹¾õÂÖ¤À¤È20ËÜÊ¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¡£glo Hilo¤Î¥Ú¥ó·¿¤Ç¤Ï2ËÜÊ¬¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ÃÇ®¤ÏÁá¤¤¡£¤³¤Á¤é¤ÏHilo¤Ê¤Î¤Ç5ÉÃ¤È¤µ¤é¤ËÁá¤¯¡¢¤¹¤°¤ËµÛ¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë
µÛ¤¤½ª¤ï¤ê¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥Ô¥ó¤¬ÆâÉô¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òº¹¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÆâÉô¤«¤é¤â²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ÀâÌÀ°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð´ðËÜÅª¤ËÀ¶ÁÝ¤ÏÉÔÍ×¤À¤È¤¤¤¦
glo Hilo Plus¤ò²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í
¤µ¤é¤Ë¤¤¤º¤ì¤âBluetooth¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇÀÜÂ³¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ömyglo¡×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ÈÍÑ¾õ¶·¤Î´ÉÍý¤äÊ¶¼º»þ¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ê¤É¤¬Áàºî¤Ç¤¤ë¡£
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÀßÄê¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¸¡º÷¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½
¥¢¥×¥ê¤Î²èÌÌ
¤È¤â¤Ë¥ë¥Ó¡¼¡¢¥ª¥Ë¥¥¹¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¤Î4¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ö¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËEasySwitch¥Ú¥ó¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¥ó¥°¥É¥Ã¥¯¡×¡¢¸ò´¹ÍÑ¤ÎEasySwitch¥Ú¥ó¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ö(HiloÍÑ)
¤³¤Á¤é¤ÏHilo PlusÍÑ
ÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯virto¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥À¡¼¥¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¡¢¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¥¢¥¤¥¹¥É¡¦¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢¥ß¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¥É¡¦¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢¥á¥í¥ó¡¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Î8¼ïÎà¡£²Á³Ê¤Ï580±ß¡£
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÀìÍÑÉÊ¡£Â¾gloÍÑ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¤É¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤
´ûÂ¸¤Îglo HYPER¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡ÖKENT¡×¤Ê¤É¤Î¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢virto¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ20ËÜÆþ¤ê580±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£virto¤òglo Hilo¥·¥ê¡¼¥ºÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤è¤ê°Â²Á¤Ê¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£¸å¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
glo Hilo¤Ç¤Ï¡¢myglo¥¢¥×¥ê¤«¤é¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤òÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢µ¯Æ°»þ¤ÎÊ¸¸À¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤äµ¡Ç½À¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊµá¤ò¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¤¹¤Ç¤ËÀè¹Ô¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿ÀçÂæ¤Ç¤Ï¡¢glo Hilo¤ò»î¤·¤¿¿Í¤Î2¿Í¤Ë°ì¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÈÎÇä¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡û¢£Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤â¥ª¡¼¥×¥ó
Á´¹ñÈÎÇä¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ËOMOTESANDO CROSSING PARK¤òÀßÃÖ¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´Ö¤Ï9·î7Æü¤Þ¤Ç¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍî¹çÍÛ°ì»á¤Ë¤è¤ë²°³°¤Î¥¢¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡ÖÂ¨º£¶ÀÌç¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Æ°¤¯¶ÀÌÌËì¤ò»È¤Ã¤¿Ìç¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ²ñ¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
Íî¹çÍÛ°ì»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¨º£¶ÀÌç¡×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
Â¨º£¶ÀÌç¤Ï¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤òÈ¿¼Í¤·¤Ä¤Ä¡¢·ã¤·¤¯¿¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ÆÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹
²°Æâ¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢glo Hilo¤Î¥«¥é¡¼¤ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿²»¤ä¹á¤ê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£²»¶Á¤Ïm-flo¤¬Ã´Åö¡£Â¾¤Ë¤â¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÎÉÍÅÄ³ÙÊ¸»á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎPoggy»á¤Ë¤è¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£²°³°¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¥¹¥â¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤âÀß¤±¡¢¿·À½ÉÊ¤ò»îÍÑ¤·¤Æ¹ØÆþ¤â¹Ô¤¨¤ë¡£9·î1Æü¤ÎÈ¯Çä¤òÁ°¤Ë¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤À¡£
²°Æâ¤Ë¤Ï¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÂÎ´¶¥¾¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ïglo Hilo¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢±ß·Á¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤¬È¿±þ¤·¤Æ²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹á¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë
²°³°¤Î¥¹¥â¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡£¤³¤³¤Ç¿·À½ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë
