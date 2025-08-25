¡ÖàÜº×BLUE 50 from NY¡× »³¸ý¸©¸ÂÄê¤Ç·ÑÂ³ÈÎÇä ¡ÖÃÏ¸µ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
àÜº×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¼òÂ¢¤Ç¾ú¤·¤¿¡ÖàÜº×BLUE 50 from NY¡×¤ò»³¸ý¸©Æâ¤ÎÆÃÌóÅ¹¸ÂÄê¤Ç8·î¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£
24Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¸þ¤±¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤ò²þ¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ»º¡ÖàÜº×¡×¤ò»³¸ý¸©¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î¤Û¤É»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤ÇÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¡¢ºù°æÇî»Ö²ñÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÇã¤¤¤¿¤¤¡¦°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢àÜº×¤Î¼òÂ¢¤¬¤¢¤ëÃÏ¸µ»³¸ý¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÇØ·Ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖàÜº×BLUE 50 from NY¡×¤ÏÆüËÜÆ±ÍÍ¤Ë»³ÅÄ¶Ó¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ä´Å¤ß¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¡Ê14¡ó¡Ë¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¤¯¤ë½À¤é¤«¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£ÀºÊÆÊâ¹ç50¡ó¡¢²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ï720㎖¤¬3800±ß¡¢375㎖¤¬2000±ß¡£
È¯É½²ñ¤Ë¤ÏÆüËÜ¼ò¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÍø¤¼ò»Õ¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥°»á¤âÅÐÃÅ¡£ºù°æ²ñÄ¹¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¹ñ»º¤ÎÀ¶¼ò¤¬ÆüËÜ¤ËµÕÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò°ìÅÙ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¡ØàÜº×¡Ù¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¤ª¼ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖàÜº×BLUE¡×¤ò¾ú¤¹¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Â¢¤Ï23Ç¯3·î¤Ë´°À®¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ6Ëü2400Ö¤Ë¡¢Â¢·ú²°5100Ö¡¢ÀºÊÆ½ê370Ö¡¢ÇÓ¿å½èÍýÅï600Ö¤òÈ÷¤¨¤ë¡£À½Â¤Ç½ÎÏ¤ÏÇ¯´Ö7000ÀÐ¡ÊÌó1260㎘¡Ë¡£
º£¸å¡¢¡ÖàÜº×BLUE¡×¤Ï»³¸ý¸©Æâ¤ÎÆÃÌóÅ¹¡Ê30¡Á40Å¹ÊÞ¡Ë¤Ç·ÑÂ³ÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Ë°ìÉôÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âÄó¶¡Í½Äê¡£