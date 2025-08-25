ステーキハウス ブロンコビリーを全144店舗展開するブロンコビリーは、ご馳走レストランとして“より美味しいステーキ”を提供するため、現地まで行って選び抜いた「炭焼き極選サーロインステーキ」と好評につき復活となった長崎県産の「肉厚とろあじフライ」の販売を開始する。

8月下旬、まだまだ全国的に暑さが続いている。気象庁の3ヵ月予報によると、今年は10月まで暑さが長引きそうで、秋の訪れはゆっくりだともいわれている。“食を通じて消費者を幸せにしたい”という思いを大切にしているブロンコビリーでは、人気の部位とされるサーロインを炭焼きで香ばしく焼き上げた「炭焼き極選サーロインステーキ」の販売を開始する。



「炭焼き極選サーロインステーキ」

今回新しく提供する「炭焼き極選サーロインステーキ」は、ブロンコビリーの肉のプロが産地まで訪問して厳選したサーロインステーキ。同社基準をクリアした中で選び抜いた牛肉は、赤身と脂身が上品な甘みを持ち、炭焼きで外はカリっと中はジューシーに焼き上げ、肉が持つ濃厚な味わいを閉じ込めることで、風味豊かなステーキに仕上がった。



「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆炭焼き極選サーロインステーキ」

また、人気No.1の「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ」とのコンビメニューもあり、牛肉100％のこだわりハンバーグと新登場のステーキを両方楽しめるメニューの用意もある。



「肉厚とろあじフライ」

全国有数の真あじの水揚げ産地である長崎県産の「肉厚とろあじフライ」が8月22日から復活する。真あじの中でも肉厚でふっくらやわらかく、揚げたてでサクサク、脂がのってジューシーなとろあじフライは、すべてのメニューにトッピング可能とのこと。自分だけの楽しみ方で、ぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］

炭焼き極選サーロインステーキ

150g：2618円

200g：3388円

300g：5038円

400g：6358円

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆炭焼き極選サーロインステーキ

単品価格300g：3388円

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆肉厚とろあじフライ

＜ランチセット＞：1991円

＜ディナー＞単品価格：1507円

とろあじフライ1枚：429円

ブロンコセット︓単品メニューにプラス858円

新鮮サラダバーセット︓単品メニューにプラス748円

（すべて税込）

ブロンコビリー＝https://www.bronco.co.jp