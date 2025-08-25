ビアードパパ 新作シュークリーム「月見シュー」「ほうじ茶シュー」発売、再登場「森永ミルクキャラメル」も

シュークリーム専門店ビアードパパは9月1日、新商品「月見シュー」を発売する。

価格は税込280円。販売期間は9月30日までを予定している。

ビアードパパ ロゴ

〈食感の“三重奏”新感覚お月見スイーツ〉

今回発売する「月見シュー」は、これまでにない新感覚のお月見スイーツとして開発した。“もちっ!ザクッ!とろり。”の3つの異なる食感を楽しめる。ザクザク食感のクッキーシュー生地に、カスタードを合わせ、お餅をトッピングし、夜空に輝く満月のような見た目に仕上げた。

ビアードパパ「月見シュー」

〈「森永ミルクキャラメル」「ほうじ茶シュー」も同時発売〉

なお、ビアードパパでは同日9月1日に、ほか2種のシュークリームも同時発売する。「森永ミルクキャラメル」290円、「ほうじ茶シュー」280円(各税込)。いずれも販売期間は9月1日〜9月30日。

◆森永ミルクキャラメル

森永製菓と共同企画したシュークリーム。2024年に販売し、好評を博した商品が再登場となる。サクサクとしたシュー生地の表面を、キャラメル味でコーティングしている。中に詰めるキャラメルクリームは、ミルクのコクとキャラメルのやさしい甘さが特徴。

ビアードパパ「森永ミルクキャラメル」

◆ほうじ茶シュー

ほうじ茶クリームを詰めた秋の新作シュークリーム。サクサク食感のシュー生地に、ホワイトチョコをかけ、注文後に「ほうじ茶パウダー」を振りかけて仕上げる。主役となるほうじ茶クリームは、茶葉の深い香りと甘みを閉じ込めた“なめらかでコクのある味わい”。

ビアードパパ「ほうじ茶シュー」

ビアードパパは“できたて･作りたて”にこだわったシュークリーム専門店。クリームは毎日店舗で手作りし、シュー生地は常にオーブンで焼き上げている。注文を受けてからクリームを詰めて提供する、実演販売スタイルが特徴。原料にこだわり手作りのため、防腐剤や安定剤も限りなく排除しているという。

■シュークリーム専門店「ビアードパパ」公式サイト