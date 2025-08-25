TWICE¡¦MINA¡¢¡È¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡É½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ»¤¤¸½Âå¤Î¥ß¥åー¥º¤òÂÎ¸½
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
TWICE¤ÎMINA¤¬¡¢8·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡ÊNumero TOKYO¡Ë¡Ù10·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¥«¥Ðー¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ù10·î¹æ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿·»þÂå¤Î½Ê½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
2025Ç¯1·î¤Ë¡È¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿MINA¡£Á´6¥Úー¥¸¤Î¥«¥Ðー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡É¤Î2025-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ»¤¤¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¤¸½Âå¤Î¥ß¥åー¥º¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ù10·î¹æ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿·»þÂå¤Î½Ê½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¾å¼Á¤ÇÍ¥¤·¤¤¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥Óー¥Ëー¤Ç¥Ï¥º¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥Ö¥ëー¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏMINA¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¤Ë±Ç¤¨¤ë¡£
Èþ¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡¢MINAÎ®½Ê½÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
PHOTO BY Sang Hun Lee
¢£½ñ»ï¾ðÊó
2025.08.28 ON SALE
¡ØNumero TOKYO¡Ê¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡Ù2025Ç¯10·î¹æ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://numero.jp/
TWICE OFFICIAL SITE
http://www.twicejapan.com