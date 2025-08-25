アイリスオーヤマは、本体の軽さと強力な吸引力が特長の充電式スティッククリーナー MagiCaleena（マジカリーナ）シリーズのハイパワーモデル2機種を発売する。「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」は8月25日から、「MagiCaleena紙パッククリーナー」は8月29日から、全国の家電量販店を中心にインターネットサイトなどで順次発売（8月21日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。

充電式スティッククリーナーMagiCaleenaシリーズは、2023年の発売以降、同社の従来品比で最軽量（フロアヘッド、延長パイプを含む製品質量。当社充電式スティッククリーナーのパワーヘッド搭載モデルにおいて。2025年8月現在）となる約1.1kgの軽さと強力な吸引力で好評を博している。同社が実施した調査（2024年4月に約5000名を対象に同社が行った掃除機に関するアンケート調査）によると、掃除機購入後の不満点として「壁際のゴミの吸引」という回答が最も上位に挙げられており、壁際の掃除に不満を持つユーザーは多いことが判明している。





今回発売する、「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」「MagiCaleena紙パッククリーナー」は、本体の軽さを維持しながら、高性能DCブラシレスモーターの搭載と同社独自の設計によって、従来品（充電式スティッククリーナーSCD−L3P、SBD−T2Pとの比較）の約2倍（同社調べ）の吸引力を実現している。また、掃除しにくい壁際のゴミを容易に取り除ける「きわまでヘッド」を新たに搭載した。ヘッド裏の両端にリブを斜めに配置した「ダブルエッジ構造」で壁際との隙間を軽減し、ゴミの吸い取り逃しを防げる。さらに、ヘッドには従来品（充電式スティッククリーナーSCD−L3P、SBD−T2Pとの比較）の4倍（同社調べ）の毛量のブラシを採用することで、カーペットの奥のゴミや細かいほこりをかき出すだけでなく、髪の毛などが絡みにくく簡単に手入れできる。

同社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

MagiCaleenaサイクロンクリーナー：8月25日（月）

MagiCaleena紙パッククリーナー：8月29日（金）

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp