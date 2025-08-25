韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領がトランプ米大統領との首脳会談を翌日に控えた２４日（現地時間）、在米同胞と会った。

李大統領は訪米最初の日程でこの日午後、米ワシントンの市内ホテルで在米同胞との晩餐懇談会に出席した。金恵景（キム・ヘギョン）夫人も白のチョゴリにピンクのチマという韓服姿で同席した。

李大統領は「海を渡って大陸を越え、異郷万里のこの地で１２０年を超える歳月の間、偉大な力を見せてきた同胞の方々と直接会うことになり感慨無量」と所感を明らかにした。続いて「Ｋ−ＰＯＰを素材にした『Ｋ−ＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』が各種記録を塗り替えて世界の青年たちの心をつかんでいる。私たちのキムパプやラーメンはもはや韓国人の食べ物ではなくなった」とし「（韓米両国が）互いにより一層豊かにする同盟の新しい歴史を目撃している」と述べた。

李大統領は「私はこのすべての変化に力を合わせ、７２年の韓米同盟の新しい道を開く重要な旅程に取り組んでいる」とし「急激な国際秩序の変化に共に対応し、韓米同盟を発展させていく案を共に模索する」と伝えた。

また「同胞社会の輝かしい努力が無駄にならないよう、さまざまな声に耳を傾け、必要な支援をより一層拡大していく」とし「長い課題の多重国籍、年齢下方修正問題の解決にも力を注ぐ」と強調した。

最後に「主権者として権限を行使し、責任と役割を果たすうえで不足がないよう投票できる場所や装置・制度も構築する」と伝えた。

この日の晩餐会には韓国系米国人で初めて連邦上院議員になったアンディ・キム議員も出席した。キム議員は昨年、米ニュージャージー州民主党上院議員に当選した。キム議員はこの日、韓国語で「韓国は前向きな未来を持っている。韓国と米国との関係のために乾杯しよう」と述べた。