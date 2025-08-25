いろんなサイズのバケッチャが大集合！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』ポケモンメニューまとめ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの2025年ハロウィーンイベントに、世界中で愛される「ポケモン」たちのレストランが2025年も登場！
すべてのメニューが一新され、ハンバーグやスイーツ、ドリンクまで、ハロウィーンならではの賑やかでかわいいラインナップが揃いました。
子どもから大人まで楽しめる見た目と味わいのメニューは、パークでの特別な時間をより思い出深いものにしてくれます☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケモン ハロウィーンメニュー2025」
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
販売期間：2025年9月3日（水）〜順次
販売場所：スタジオ・スターズ・レストラン
バケッチャのまんまるチキンベーグルサンドプレート
大小さまざまなサイズのバケッチャがテーマのベーグルサンドプレート。
チキンや彩り豊かな野菜が楽しめるボリューム満点の一皿です。
かわいいランチョンマット付きで、食事の時間もパーティ気分に！
レッツパーティ！ ポケモン・ランチョンマット
レストランメニューとセットで登場する限定ランチョンマット。
フードを中央に置けば、ポケモンたちに囲まれてパーティしている気分に！
お持ち帰りもできる、記念に残るアイテムです。
ＤＪピカチュウ&ミミッキュのワクワクキッズセット
お子さま向けのプレートは、ピカチュウとミミッキュをモチーフにした楽しい仕掛けが満載！
ポップでカラフルな盛り付けで、子どもたちのハロウィーン気分も盛り上がります。
いたずら？ムウマのミックスベリーチーズケーキと赤い野菜？
ミステリアスなムウマをイメージしたデザートプレート。甘酸っぱいベリーとチーズケーキの組み合わせに、赤い野菜がアクセント。
見た目も不思議でユニークな一品です。
ひょっこり！ジュペッタの洋ナシ＆ホワイトチョコムース
ジュペッタがひょっこり顔を出したような、可愛らしいビジュアルの洋ナシ＆ホワイトチョコムース。
爽やかな味わいと滑らかな口どけが魅力です。
ヒトモシたちの夜にともるハンバーグプレート
ヒトモシたちの炎が灯る夜をテーマにしたハンバーグプレート。
ハンバーグとグラタンの組み合わせで、子どもから大人まで楽しめる王道メニューに仕上がっています。
ノリノリ！DJゲンガーのグレープソーダ
ゲンガーのいたずら心あふれるビジュアルにぴったりなグレープソーダ。
パーティ気分を盛り上げる、ポップでインパクトのあるドリンクです。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケモン ハロウィーンメニュー2025」の紹介でした。
