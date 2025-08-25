ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの2025年ハロウィーンイベントに、世界中で愛される「ポケモン」たちのレストランが2025年も登場！

すべてのメニューが一新され、ハンバーグやスイーツ、ドリンクまで、ハロウィーンならではの賑やかでかわいいラインナップが揃いました。

子どもから大人まで楽しめる見た目と味わいのメニューは、パークでの特別な時間をより思い出深いものにしてくれます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケモン ハロウィーンメニュー2025」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売期間：2025年9月3日（水）〜順次

販売場所：スタジオ・スターズ・レストラン

バケッチャのまんまるチキンベーグルサンドプレート

大小さまざまなサイズのバケッチャがテーマのベーグルサンドプレート。

チキンや彩り豊かな野菜が楽しめるボリューム満点の一皿です。

かわいいランチョンマット付きで、食事の時間もパーティ気分に！

レッツパーティ！ ポケモン・ランチョンマット

レストランメニューとセットで登場する限定ランチョンマット。

フードを中央に置けば、ポケモンたちに囲まれてパーティしている気分に！

お持ち帰りもできる、記念に残るアイテムです。

ＤＪピカチュウ&ミミッキュのワクワクキッズセット

お子さま向けのプレートは、ピカチュウとミミッキュをモチーフにした楽しい仕掛けが満載！

ポップでカラフルな盛り付けで、子どもたちのハロウィーン気分も盛り上がります。

いたずら？ムウマのミックスベリーチーズケーキと赤い野菜？

ミステリアスなムウマをイメージしたデザートプレート。甘酸っぱいベリーとチーズケーキの組み合わせに、赤い野菜がアクセント。

見た目も不思議でユニークな一品です。

ひょっこり！ジュペッタの洋ナシ＆ホワイトチョコムース

ジュペッタがひょっこり顔を出したような、可愛らしいビジュアルの洋ナシ＆ホワイトチョコムース。

爽やかな味わいと滑らかな口どけが魅力です。

ヒトモシたちの夜にともるハンバーグプレート

ヒトモシたちの炎が灯る夜をテーマにしたハンバーグプレート。

ハンバーグとグラタンの組み合わせで、子どもから大人まで楽しめる王道メニューに仕上がっています。

ノリノリ！DJゲンガーのグレープソーダ

ゲンガーのいたずら心あふれるビジュアルにぴったりなグレープソーダ。

パーティ気分を盛り上げる、ポップでインパクトのあるドリンクです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケモン ハロウィーンメニュー2025」の紹介でした。

昼夜で異なる超刺激体験！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』まとめ 昼夜で異なる超刺激体験！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』まとめ 続きを見る

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post いろんなサイズのバケッチャが大集合！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』ポケモンメニューまとめ appeared first on Dtimes.