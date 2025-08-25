ÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¤¢¤ì°ìÈÖºÇ½é¤Ë¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤ÎËÍ¤Ç¤¹¤«¤é¡×º£¤äÄêÈÖ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥°¥Ã¥º¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤À¤Ã¤¿
²Î¼êÌðÂô±ÊµÈ¡Ê75¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¥°¥Ã¥º²½¤·¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÌðÂô¤Ï¡Ö¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤â¥¿¥ª¥ëºî¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì°ìÈÖºÇ½é¤Ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥ª¥ë²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
ÌðÂô¤Ï¡ÖËÍ´À¤Ã¤«¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ø¥¿¥ª¥ëÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿¡¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¿¡¤¤¤Æ¤Þ¤¿ÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø¤³¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¥Ç¥«¥¤¤Î»ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ë¡Ø¥Ü¥¹¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¥Ð¡¼¥Ã¤È¿¡¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡ËÊÖ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ø¥Ü¥¹¡¢¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¥¶¥Þ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¹ÀìÍÑ¤Î¥¿¥ª¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢EYAZAWA¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¥É¡¼¥ó¤ÈÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¤«¤±¤Æ¡£ËÍÀìÍÑ¤Î¡×¤È¾¦ÉÊ²½¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÎÓ½¤¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤´¼«¿È¤¬»È¤¦¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£ÌðÂô¤Ï¡Ö¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¡¢²Î¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤ìÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì²¶ÀìÍÑ¤Î´À¿¡¤¯¥¿¥ª¥ë¤À¤±¤É¡©¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¼¤¬Â¿¤¤¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤·¤è¤¦¤È¡£¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤éÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£