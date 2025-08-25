「平成仮面ライダー」シリーズの4作目として、2003年から2004年にかけて放送された「仮面ライダー555(ファイズ)」。人類の進化系とされる怪人・オルフェノクにもスポットを当て、彼らの苦悩を描いた点など深みのあるストーリーが絶賛され、レジェンド作品のひとつに数えられている。20年後の2024年には、続編ともいうべきVシネクト作品として、「仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド」が製作された。同作には、乾巧／仮面ライダー555(半田健人)、園田真理(芳賀優里亜)、草加雅人／仮面ライダーカイザ(村上幸平)といった主要キャストが再集結。消息不明となっていた乾巧が異なる姿の仮面ライダーネクストファイズに変身し、敵であるスマートブレイン社の尖兵となるなど、衝撃的な展開でファンを歓喜させている。

■草加雅人が探偵役。乾巧や園田真理が殺人事件の容疑者に！？

実は、同作のスピンオフドラマ「仮面ライダー555殺人事件」という作品が製作され、

2024年1月28日より東映特撮YouTube Official、東映特撮ファンクラブで配信されたことは一般にはあまり知られていない。本作は、「仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド」同様に、田崎竜太監督と脚本を担当する井上敏樹がタッグを組んでいる。半田健人、芳賀優里亜、村上幸平らのおなじみのキャストに加えて、「仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド」のキャストが多数出演。福田ルミカ(胡桃玲菜役)、浅川大治(菊池条太郎役)、柳川るい(ヒサオ役)、土師野隆之介(コウタ役)、松澤可苑(ケイ役)が登場する。

彼らが暮らす菊池クリーニング店に、ある日訪れた客が「トイレを貸してほしい」と懇願。ところが、その男は廊下で急死する。オルフェノクの仕業かと思われたが、男の死と同時に、巧たちが買っていた金魚が突然姿を消していた。果たして事件と金魚の失踪に関連はあるのか...。その謎を暴く探偵役を草加雅人(村上幸平)が務め、乾巧や園田真理たちは容疑者の一人となる趣向だ。「問題編」と「解決編」の2パートに分かれたショートストーリーで、視聴者が推理して犯人を当てる楽しみもあるのが面白い。劇中で殺人事件こそ発生するものの、シリアスな作品ではまったくない。全体的にコミカルでライトテイストなので、肩ひじ張らずに楽しめる。真犯人は誰なのか、全員が犯人の可能性秘める中で、新旧キャストの共演が見どころ。さらにクライマックスには、乾巧と草加雅人の、仮面ライダーネクストファイズと仮面ライダーネクストカイザへのW変身と共闘する場面が用意されているので、希少価値の高い作品でもある。

■「555会」を結成するなどキャスト陣の絆の深さが画面から伝わってくる

半田健人は、20年後も違和感なく乾巧を演じる (C)東映特撮ファンクラブ (C)石森プロ・東映

半田健人は、「仮面ライダー555」において、シリーズ史上最年少(当時)の18歳で主演を務めた。以降は俳優活動に加えて昭和歌謡や高層建築、鉄道などに造詣が深いこともあり、トークや音楽活動、執筆など幅広い分野で活躍している。芳賀は、「555」関連以外にも「仮面ライダーキバ」(2008年)、「仮面ライダーディケイド」(2009年)にも出演するなど、仮面ライダーシリーズに積極的に参加する一方で、時代劇や舞台でも活躍。2014年には映画「赤×ピンク」で非合法な女性格闘家を演じるなど、従来のイメージを払しょくする難役にも挑んで評価を高めている。村上は、一時期は所属事務所を退社して芸能活動を休止していたが、ほどなく新事務所に移籍して活動を再開。舞台を中心に精力的に活躍中だ。半田同様に趣味もユニークで、漫画やラーメンについてはプロ並みの知識と言われる。中でも、ザリガニについては世界ザリガニ学会の学会員でもあり、本当に素人ではない。そんな私生活のユニークさも半田と気がある所以だろう。

半田、村上、芳賀をはじめ、「仮面ライダー555」の出演者たちは、「555会」を結成して、交流を続けているという。村上幸平は脚本家の井上敏樹と個人的にも親しく、井上宅のパーティーに招かれるほどの仲だという。そんな絆の深さが、20年後に続編が作られたことにも繋がったはずだ。

「仮面ライダー555殺人事件」は、数多いライダーシリーズの派生作品の中でも、ひと際ユニークな一作で、独特な魅力を持っている。現場の楽しさやチームワークの良さが画面から伝わってくることにもほっこり。すっかりイケオジになり、大人の魅力を纏った半田と村上コンビだが、20年前の面影をまったく失っていないことも嬉しい。「555」の世界観がいつまでも続いていくようで、ファンは感激してしまうだろう。さて、今回、東映チャンネルで放送される「仮面ライダー555殺人事件」。皆さんも村上演じる草加雅人と共に犯人を推理しながら、肩の力を抜いて楽しんでは如何だろう。

文＝渡辺敏樹

放送情報【スカパー！】

仮面ライダー555殺人事件（問題編）

放送日時：2025年9月7日(日)14:30〜

仮面ライダー555殺人事件（解決編）

放送日時：2025年9月7日(日)14:45〜

放送チャンネル：東映チャンネル

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ