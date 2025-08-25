TWICE¤ÎMOMO¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÂçÃÀÏª½Ð¤Î¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡Ö£±Ç¯Ãæ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½á¤¤¤Þ¤¹¡×
´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤ÎMOMO¡Ê28¡Ë¤¬25Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¡×¥â¥¤¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¥ì¥Ç¥£¥¹¥¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐÃÅ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎÞÂÞ¥á¡¼¥¯¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢TWICE¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÎÀìÂ°¥á¡¼¥¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è»á¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÉáÃÊ¤«¤éÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËèÆü¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Ä«µ¯¤¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤À¤±¤Ä¤±¤Æ²È¤ò½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»þÃ»¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥â¥¤¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¥ì¥Ç¥£¥¹¥¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¥ß¥·¥óÌÜ¤¬Æþ¤ê¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀÞ¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÆü¤µ¤Ã¤½¤¯»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤³¤È¤«¤¢¤´¤È¤«¤Ë¤âºÙ¤«¤¯¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ±¾¦ÉÊ1Ç¯Ê¬¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤Ð°ìÇ¯Ãæ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½á¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£