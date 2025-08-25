Àå¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¶À¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÂÎÆâ¤Î´¨Ç®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÉÂµ¤¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ªSHIKIEN¡ÖÀå¿Ç¡×¤È¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHIKIEN¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¸ý¹Ð¥±¥¢¡É¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¡¼¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤ÎÍ½ËÉË¡¤Ê¤É¸ý¹Ð°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤äÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àå¤Ï¡¢Ì£³Ð´¶ÃÎ¤ä¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¸ý¤«¤é¿©Æ»¤Ë±¿¤ÖÓë²¼ºîÍÑ¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤¬¡Ö¿©Êª¤òÀÝ¼è¤·¡×¡Ö·ò¹¯¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤¦¤¨¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦´ï´±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»õËá¤¤ò¤¹¤ë¡Ö»õ¡×¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀå¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢ÀåËá¤¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»þ¡¹¡¢Àå¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÇò¤¯Âù¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£
¡üÀå¤Ç¾õÂÖ¤ò¸«¤ë¡ÖÀå¿Ç¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÀå¿Ç(¤¼¤Ã¤·¤ó)¡×¤Ï¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¡¢ÆÃ¤ËÃæ°å³Ø(Ãæ¹ñÅÁÅý°å³Ø)¤ä´ÁÊý°å³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¿Ç»¡Ë¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀå¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤Î¾õÂÖ¤äÉÂ¾õ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Àå¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¶À¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÆâÂ¡¤Î¾õÂÖ¤äµ¤·ì¤ÎÎ®¤ì¡¢ÂÎÆâ¤Î´¨Ç®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÉÂµ¤¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æâ²Ê¤ä»õ²Ê¡¢¸ý¹Ð³°²Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Î°å»Õ¤â¿ÇÎÅ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÀå¿Ç¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÀå¤¬¤¤¤Ä¤â¤È¾¯¤·°ã¤¦¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á°¹à¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡ÖÀå¤ò¿Ç¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤ë¡ÖÀå¿Ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²Ê¤Î°å»Õ¤¬¿ÇÎÅ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡ÖÀå¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
photo_2
Îã¤¨¤ÐÀå¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç¤Ï
1. Àå¤ÎÄË¤ß(ÄË´¶¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶)
2. Àå¤Î¼ð¤ì
3. Àå¤ÎÇòÈÃ¤ä¹ÈÈÃ
4. Àå¤Î¤·¤Ó¤ì¤äËãáã
5. Àå¤Î´¥Áç¤ä¤Ò¤Ó³ä¤ì
6. Àå¤ÎÆ°¤¤Î°Û¾ï(¿Ì¤¨¤äÆ°¤¤Ë¤¯¤µ)
¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢
- ¸ý¹ÐÆâ¤Î´¶À÷¾É(¥«¥ó¥¸¥À¾É¡¢¥Ø¥ë¥Ú¥¹Åù)
- ±ÉÍÜÉÔÂ(¥Ó¥¿¥ß¥óB·²ÉÔÂ)
- ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ
- ¸ý¹Ð´¥Áç¾É(¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹)
- ¸ý¹ÐÆâ¤Î³°½ý¤ä»É·ã
- ¿À·Ð·Ï¤Î¼À´µ(¿À·ÐËãáã¤Ê¤É)
- Á´¿È¼À´µ(ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó·çË³¾É¤Ê¤É)¡¡¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Àå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¼À´µ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ì¤Ë¿¼¹ï¤Ê½ÅÉÂ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
photo_3
°ìÈÌÅª¤ÊÂÐ½è¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¿ÇÃÇ¤È¸¶°ø¤ÎÆÃÄê
¤Þ¤º¤Ï»õ²Ê¤ä¸ý¹Ð³°²Ê¡¢Æâ²Ê¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÇÃÇ¤Ë¤ÏÆü¿ô¤Ê¤É»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬µ¤¤è¤¯°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. ´¶À÷¾É¤Î¾ì¹ç
¹³¿¿¶ÝÌô¤ä¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤ÎÅêÍ¿
3. ±ÉÍÜÉÔÂ¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó·çË³¤Î¾ì¹ç
Å¬ÀÚ¤Ê±ÉÍÜÊäµë¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀÝ¼è
4. ¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤Î²þÁ±
Àå¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤¿Äê´üÅª¤ÊÀåËá¤¤Ê¤É¸ý¹Ð¥±¥¢¤ÎÅ°Äì
5. ¸ý¹Ð´¥Áç¾É¤Ø¤ÎÂÐºö
¿åÊ¬Êäµë¤äÂÃ±ÕÊ¬ÈçÂ¥¿ÊÌô¤Î»ÈÍÑ
6. ³°½ý¤ä»É·ã¤Î²óÈò
»É·ã¤Î¶¯¤¤¿©ÉÊ¤òÈò¤±¸ý¹ÐÆâ¤Î½ý¤ò¼£¤¹
¾åµ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹ÍÎã¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¤Ë¡¢É¬¤º°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é¸ý¹Ð¥±¥¢¤ò°Õ¼±¤·¡¢»õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àå¤âËá¤¯¤Ê¤É±ÒÀ¸¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò¤¼¤Ò¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡ÖÀå¿Ç¡×¤â¡£
Àå¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤ËÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¡¢¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬°å»Õ¤äÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶À¤ò¸«¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»õËá¤¤ÎÁ°¸å¤Ê¤É¤Ë¼«Ê¬¤ÇÀå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ý¤ò³«¤±¤Æ¡¢¶À¤ÇÀå¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àå¤Î¾å¤ËÇò¤Ã¤Ý¤¤ÂÝ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÀåÂÝ(¤¼¤Ã¤¿¤¤)¤È¤¤¤¦ºÙ¶Ý¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¸ý½¤ÎÂçÈ¾¤¬¡¢¤³¤ÎÀåÉ½ÌÌ¤Î±ø¤ì¤Ç¤¢¤ëÀåÂÝ¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀåÂÝ¤Î½üµî¤Ï¡¢Àå¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤¿ÀåËá¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë½üµî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀå¿Ç¤â¡¢½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
<À½ÉÊ¾Ò²ð¡ä
ÀåËá¤¤Ë¤ÏSHIKIEN¤ÎÀå¥Ö¥é¥·¤ò¡ª
(Àå¥Ö¥é¥·À½ÉÊ¾ðÊó)
¡ãÀå¤ß¤¬¤¥¹¥à¡¼¥¶¡¼W-1¡¡PREMIUM¡ä
Á´4¿§¡¡´õË¾¾®Çä²Á³Ê ³Æ638±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Âç¿ÍÍÑ¤ÎÀå¥Ö¥é¥·¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆÃ¼ì²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¶ËºÙ¥Ê¥¤¥í¥óÁ¡°Ý¤¬ÊÒÌÌ¤ËÌó8,000ËÜ¡ª
¡¦¥Õ¥Ã¥¯·Á¾õ¤Î¶ËºÙ¥Ê¥¤¥í¥óÁ¡°Ý¤¬ÀåÆýÆ¬¤Î´Ö¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ßÀåÂÝ¤òÍí¤á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
Àå¤ß¤¬¤¥¹¥à¡¼¥¶¡¼W-1¡¡PREMIUM
»Ò¤É¤âÍÑ
¡ãÀå¤ß¤¬¤¥¹¥à¡¼¥¶¡¼W-1¡¡PREMIUM for Kids¡ä
Á´2¿§¡¡´õË¾¾®Çä²Á³Ê ³Æ638±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ï¥ó¥É¥ëÉô¤Ë½À¤é¤«¤Ê¼ù»éÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦W-1¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Ç¤âÀå¤ËÍ¥¤·¤¯Àå¿¨¤ê¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤Àå¥Ö¥é¥·¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Õ¥Ã¥¯·Á¾õ¤Î¶ËºÙ¥Ê¥¤¥í¥óÁ¡°Ý¤¬ÀåÆýÆ¬¤Î´Ö¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ßÀåÂÝ¤òÍí¤á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤âÍÑ Àå¤ß¤¬¤¥¹¥à¡¼¥¶¡¼ W-1 PREMIUM for Kids
