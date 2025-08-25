キスマイ千賀健永、Snow Man渡辺翔太からもらった高級時計・ロレックス公開 鑑定額に驚きの声
【モデルプレス＝2025/08/25】Kis-My-Ft2の千賀健永が25日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。Snow Manの渡辺翔太からもらったプレゼントを披露し、驚きの声が寄せられた。
【写真】キスマイ千賀、後輩とのプライベートショット
この日、番組ではゲストが自宅に眠る“お宝っぽいもの”を持ち寄り鑑定する企画を実施。千賀は、高級時計ブランドとして知られるロレックスのサブマリーナーを持参し、「これは渡辺翔太が、自分がデビューする時に僕にくれたんです。『今までお世話してくれてありがとう』って」と渡辺からのプレゼントであることを明かした。
高級時計の贈り物にスタジオからは驚きの声が上がると、千賀は「中学生からずっと仲良くて、週9くらい（一緒にいた）。会って1回別れて会うくらいよくいた仲」と渡辺との関係性を告白。予想金額について、千賀は「100万円くらい」と語るも、結果は200万円という結果となった。
鑑定士によると、千賀の時計はロレックスの中でも5本の指に入るほど人気のアイテムで2024年の今頃だと300万円ほどだったという。また、付属品が揃っていると220万円の価格になると解説され、千賀は「ありがとう渡辺！」と感謝していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスマイ千賀、後輩とのプライベートショット
◆千賀健永、渡辺翔太からのプレゼント公開
この日、番組ではゲストが自宅に眠る“お宝っぽいもの”を持ち寄り鑑定する企画を実施。千賀は、高級時計ブランドとして知られるロレックスのサブマリーナーを持参し、「これは渡辺翔太が、自分がデビューする時に僕にくれたんです。『今までお世話してくれてありがとう』って」と渡辺からのプレゼントであることを明かした。
鑑定士によると、千賀の時計はロレックスの中でも5本の指に入るほど人気のアイテムで2024年の今頃だと300万円ほどだったという。また、付属品が揃っていると220万円の価格になると解説され、千賀は「ありがとう渡辺！」と感謝していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】