ÎÓ²È¤Ê¤Ê»Ò¡¢¿¿ÂÇ¤Á¾º¿Ê¤ÇÎÞ¡Ö»Õ¾¢¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡×¡ÖÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê»Õ¾¢¡×ÎÓ²ÈÀµÂ¢¤Ø¤Î´¶¼Õ¸ì¤ë
Íî¸ì¶¨²ñ¤Î¿¿ÂÇ¾º¿Ê½±Ì¾ÈäÏª²ñ¸«¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìø²È¤ä¤Ê¤®¡Ê35¡Ë¡¢ÎÓ²È¤Ê¤Ê»Ò¡Ê43¡Ë¡¢µÈ¸¶ÇÏ¿ý¡Ê43¡Ë¡¢ÆþÁ¥ÄâÀðÇò¡Ê36¡Ë¡¢¶â¸¶ÄâÇÏ¹¥¡Ê40¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»Õ¾¢¤ÎÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ê62¡Ë¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤Î°ìÌç¤ÎÄ¹½÷¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÄï»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÎÓ²È¤Ê¤Ê»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¤ª²ÖÈª¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¹âºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¡£
¿¿ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²þÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤Ê»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢½é¤á¤Æ»Õ¾¢ÀµÂ¢¤Î¤È¤³¤í¤ËÄï»Ò¤Î»Ö´ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬7·î7Æü¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¤Á¤ò»Õ¾¢¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÎÞ¤¬¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê»Õ¾¢¡£»Õ¾¢¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÇÆþÌç¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì¾Á°¤ò¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
ÀðÇò¤Ï¡¢¡ÖË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÇòÊÆ¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¸ì¤ÇÊÆÉÔÂ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£