ÉÂµ¤¤ÇÀ¼¤ò¼º¤Ã¤¿½÷À¤¬¡Ö»¨²»º®¤¸¤ê¤Î¤¿¤Ã¤¿8ÉÃ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¡×¤«¤éAI¤ÎÎÏ¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¼¤ò¼è¤êÌá¤¹
±¿Æ°¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¼À´µ(MND)¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î½÷À¤¬¡¢¡Ö»¨²»º®¤¸¤ê¤Î¤¿¤Ã¤¿8ÉÃ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¡×¤Î±ÇÁü¤ò¸µ¤ËAI¤ÎÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
MND¤Ï±¿Æ°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿À·ÐºÙË¦(¥Ë¥å¡¼¥í¥ó)¤¬¿¯¤µ¤ì¤ë¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀå¤ä¸ý¡¢¹¢¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¼å¤·¤Æ´°Á´¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´µ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë½»¤à·Ý½Ñ²È¤Î¥µ¥é¡¦¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤â¡¢Â©»Ò¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿34ºÐ¤Îº¢¤ËMND¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï¿ÇÃÇ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¿Í¹©²»À¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¹©²»À¼¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ÎÀ¼¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢³ÈÂçÂåÂØ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó(AAC)¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î³«È¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ëSmartbox¤¬¡¢²»À¼´ØÏ¢¤ÎAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëElevenLabs¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÌá¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Meet Sarah, an artist, performer, and AAC user - YouTube
¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â´¶Æ°Åª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥¨¥¼¥¥¨¥ë»á¤ÏMND¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤ÎMND¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢À¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¼ê¤â»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ëº§À¸³è¤ÏÇËÃ¾¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÊä½õ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï2012Ç¯¤«¤é¡¢»ëÀþ¤ÎÆ°¤¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤¿·Ý½ÑºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ò³«»Ï¡£
¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÇä¾å¤Ï¡¢MND¤Î·¼È¯¤ª¤è¤Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤ÏMND¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢À¼¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¼¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
À¼¤ò¼º¤¦Á°¤ÎÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¼¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Ë»¨²»¤¬Â¿¤¤¤ï¤º¤«8ÉÃ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢À¼¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Smartbox¤ÏAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎElevenLabs¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÎÉü¸µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï1¤ÄÌÜ¤ÎAI¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¡¢¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤«¤é¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤Î²»À¼¤Î¤ß¤òÊ¬Î¥¡£¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê²»À¼¤òÀ¸À®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¼¤Ï¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤Þ¤ê¤ä¡¢ÀÎ¤Ï·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀåÂ¤é¤º¤ÊÉôÊ¬¤â´Þ¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Æ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Êì¤ÎÀ¼¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¥¼¥¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£Smartbox¤ÈAI¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼è¤êÌá¤·¤¿À¼¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£