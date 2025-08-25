¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯´é¤Ë´À¤ò¤«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾½÷Í¥¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¸ì¤ë¡Ö¤´ËÜ¿Í¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ç¡¢º£¤ÏË´¤¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾½÷Í¥¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÀÂÐºö¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿¹¸÷»Ò¤µ¤ó¤¬¤Í¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´é¤Ë´À¤ò¤«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢2012Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿½÷Í¥¤Î¿¹¸÷»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤´ËÜ¿Í¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ä¤±¤ÉÁ´¿È¤Ï¤â¤¦¥º¥Ö¥º¥Ö¤ä¤Í¤ó¤Æ¡£´é¤À¤±¤Ï¤«¤«¤Ê¤¤¡£»ä´é¡¢Á´Éô¤«¤¯¤ï¡£¥À¥é¥Ã¥¿¥é¤ä¡¢¥É¥í¥É¥í¤ä¡¢¥¯¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤ä¡×¤È¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ï¤¤¤¤¤±¤É½÷¤Î¿Í¤Ï¡¢åºÎï¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï¡Ê´À¤ò¡Ë¤«¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ê¡×¤È¾å¾Â¡£´À¤ò»ß¤á¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÂÓ¤ò¶»¤Î²¼¤Ç¥°¥Ã¤È¤·¤¿¤é´À¤¬»ß¤Þ¤ë¤Í¤ó¤È¤«¥Ê¥ó¥È¥«¸À¤¦¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤Ê¡£¥Ä¥Ü¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢´À¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ±¶É¡¦ËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢´À¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤ä¡Ö´À¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬´í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤¢¤µ¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤´Ìµ»ö¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿·¶ÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍè¾ìµÒ¤ò¿´ÇÛ¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤ï¡£»ä¤Ï¤Þ¤¢³Ú²°¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÊâ¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÇ¯¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤«¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£