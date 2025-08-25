国内旅行のとき「マイルのためにJALしか乗らない」という友人。でもLCCより“1万円高い”…それって損してない？

JALは本当にLCCより“1万円高い”の？ 運賃の実例で比べてみた

羽田－那覇を例にとると、LCC（ピーチやジェットスター）では片道5000～1万2000円程度で、セール時や早期予約なら1万円以内に収まるケースも多くあります。

一方、JALの割引運賃（先得やタイムセール等）は通常1.5万円前後～となることが多く、時期やタイミングにより1万円以上の差が生じるケースもあります。したがって、「JALはLCCより1万円高い」という表現は、時期や購入方法によっては現実的な差となる場合があります。



得か損か？ マイルの金銭的価値を正しく評価するには

JALマイルの価値は、使用する方法によって異なります。通常の国内特典航空券の場合、「1マイルあたり約2～6円」程度と幅があります（羽田→沖縄で約6.2円、札幌で約5.1円など）。ただし割引運賃と比較する場合は2円前後となることも多いです。

一方で、ビジネスクラスやファーストクラスなど国際線の上位クラス特典航空券を利用すれば、1マイルが10～20円以上、場合によっては25円相当となるケースもあります。

例として、1マイル＝5円相当と仮定すれば、JALに乗って1000マイルを獲得した場合、5000円相当の価値となり、“差額の半分程度はポイントで還元できる”と考えられます。



安心・快適の価値も加えて比較してみた

JALは、手荷物制限が比較的緩く、預け荷物が無料（～20kg、クラスによる）の場合も多いです。また、座席指定やキャンセル対応などのサービスも（一部割引運賃を除き）充実しています。

空港アクセス時には、主要空港の中央ターミナル（例：羽田空港第1など）を使えることが多く、LCCが使用するサブターミナルに比べ移動の利便性が高い点もストレス軽減に寄与します。

遅延・欠航時の対応や補償も、「JALの都合による場合」に宿泊費・交通費等の補償制度が設けられているため、大手ならではの安心感があります（天候等不可抗力の場合は対象外）。こうした“お金には見えない快適さ”も、旅の満足度を高める重要な要素です。



あなたにとっての「損得」の答えを自分で見つけよう

「JALしか乗らない」となると、確かにLCCより高くつくことが多いのは事実です。しかし、マイルの価値を考慮し、快適さや安心も加味すれば、その“上乗せ”は価値ある投資とも見なせます。

それでも「費用を抑えたい！ 」という場合は、片道だけJALにする／LCCのマイルを貯める工夫をする／MCCを検討する…などの選択肢もあります。旅行スタイルや目的、重視する点に応じて、柔軟に使い分けるのが賢い旅のコツです。



