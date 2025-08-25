「マイナ保険証」への切り替えを悩んでいます。会社の保険証には有効期限もないようなので、このまま使い続けても大丈夫でしょうか？

「今の会社の保険証」はいつまで使えるのか

従来の健康保険証の新規発行は、2024年12月2日以降は原則として停止され、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しています。

ただし、すでに手元にある従来型の健康保険証については国の経過措置によって、有効期限までの間、最長1年間は引き続き使えるようになっています。

会社の健康保険証など、有効期限の記載がないタイプであっても、退職などで資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで利用可能とされています。つまり、会社から配られた保険証をそのまま持ち続けても、当面の受診に支障はありません。

ただし、制度の移行が進む中で新しい保険証の発行は行われないため、今後更新が必要になった際にはマイナ保険証への切り替えを検討する必要があるでしょう。



「マイナ保険証」に切り替えることで得られる利便性

マイナ保険証にはいくつかの大きな利点があります。まず、高額療養費制度が自動で反映されるため、これまで必要だった事前申請をしなくても窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。

急な入院や高額な医療費が発生した場合でも、自己負担分を抑えられるのは安心です。さらに、過去の薬の処方歴や健診結果といった医療情報が医師や薬剤師に共有されるため、重複した投薬や検査のリスクを避けることができます。

また、マイナポータルと税務署の電子申告システムを連携すれば、確定申告時に医療費控除のデータが自動入力されるようになり、領収書の管理や入力作業の負担が大幅に軽減されます。

転職や引っ越しなどによって保険証が切り替わる際も、マイナ保険証であればそのまま利用できるため、従来のように新しい保険証が届くまで受診できないといった不便が生じにくいのも特徴です。



切り替える際に気をつけたい点

一方で、注意点もあります。マイナンバーカードには電子証明書の有効期限が5年間と定められており、継続して利用するためには更新手続きを忘れずに行わなければなりません。

また、すべての医療機関や薬局がカードリーダーに対応しているわけではなく、特に小規模な医院では従来の保険証しか使えない場合もあります。受診先が対応しているかどうか、事前に確認しておくと安心です。

さらに、制度開始以降、一部では読み取りエラーや他人情報との紐づけといったトラブルが報告されています。頻度は減少しているものの完全にゼロではないため、念のために従来の保険証や「資格情報のお知らせ」も携帯しておくと安心でしょう。



まとめ：このまま使い続けるか、切り替えるか

従来の健康保険証は、国の経過措置によって最長で2025年12月1日までは利用可能です。そのため「すぐに切り替えなければ使えなくなる」という心配は不要でしょう。

ただし、手続きなしで高額療養費の自己負担限度額を超える支払いが免除されることや、転職・引っ越しの際にスムーズに利用できることなど、マイナ保険証の利便性は確実に高まっています。

不安がなければ当面は今の保険証を使い続けても問題はありませんが、医療機関での手続きの効率化や将来的な利便性を考えると、早めに切り替えを検討してもよいかもしれません。自分や家族のライフスタイルを踏まえて判断し、安心して医療を受けられるよう準備していきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー