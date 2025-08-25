Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢µÙÍÜ¤«¤éÌó£±¥«·î¤Ö¤ê¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×Éüµ¢¡Ö¹ø¤ÏÂç¾æÉ×¡£¥¢¥¿¥Þ¤ÎÊý¤Ï¡×
Íî¸ì²ÈÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬25Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡ËÀ¸½Ð±é¡£ºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á7·î26Æü¤ËÅöÌÌ¤ÎµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈÖÁÈÉüµ¢¤·¤¿¡£
MC·Ã½Ó¾´¤«¤é¡Ö»Õ¾¢¡¢¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£·Ã¤¬¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤¨¤¨¡¢¤â¤¦¹ø¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¹ø¤Ë±¦¼ê¤ò¤¢¤Æ¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¤½¤Î±¦¼ê¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆ¬Éô¤ËÅö¤Æ¤Æ¡Ö¥¢¥¿¥Þ¤ÎÊý¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
·Ã¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤½¤Î¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£