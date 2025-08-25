²ÆìÃÏ¶è»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ46¡¦3¡ó¡¡ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï52¡¦3¡ó¡¡¹Ã»Ò±à·è¾¡¡¢²Æì¾°³Ø²Æ½éV´¿´î
23Æü¤ËNHK¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢²Æì¾°³Ø¤Î²Æ½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡¢Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢·è¾¡Àï¤Î¡¢²ÆìÃÏ¶è¤Ç¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬¡¢¸áÁ°9»þ50Ê¬¤«¤é124Ê¬´Ö¤¬46¡¦3¡ó¡ÊÊ¿¶Ñ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨30¡¦4¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±ÃÏ¶è¤ÎËèÊ¬ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨52¡¦3¡ó¡Ê»þ¹ï11»þ50Ê¬¡Ë¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨34¡¦7¡ó¡Ê»þ¹ï11»þ53Ê¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
·è¾¡Àï¤Ï¡¢²Æì¾°³Ø¤ÈÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£²Æì¾°³Ø¤¬3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£²Æì¸©Àª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï10Ç¯¤Î¶½Æî°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£