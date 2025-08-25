年金を受け取る準備をしているのですが、「基礎年金番号」が分かりません…ねんきん定期便のハガキには「書いていない」？“番号の探し方”と問い合わせ先を解説！

基礎年金番号は「10桁」の番号

基礎年金番号は、公的年金の加入から受給まで一貫して使われる、自分専用の本人識別番号です。4桁と6桁を組み合わせた“10桁”の番号で管理されており、年金関連の手続きには必ず必要となる重要な情報です。

基礎年金番号制度は1997年1月に導入されています。以後は1人に1つの番号で管理され、当時の加入者を含めて記録の統合と付番が進められました。

なお、基礎年金番号はマイナンバー（12桁）とは異なります。さらに「ねんきん定期便」に記載されている12桁の照会番号や、「ねんきんネット」の17桁のアクセスキーも、基礎年金番号とは異なる番号ので注意しましょう。



どこに書いてある？手元の書類で“桁”と“名称”を確かめると早い

基礎年金番号は4桁＋6桁の10桁です。記載されている書類と、その確認方法は以下の通りです。

●基礎年金番号通知書（2022年4月以降に交付）

●青色の年金手帳（1997年1月～2022年3月交付。見開きの番号欄に記載あり）

●国民年金保険料の納付書や領収書、口座振替額通知書

●年金証書（年金を請求して裁定が決まった後に届くもの）

注意点として、オレンジ色や茶色の年金手帳には、基礎年金番号が記載されていない可能性があります。

オンラインでも確認可能で、マイナンバーカードを使って「マイナポータル」にログインし「年金」から確認するか、「ねんきんネット」で確認できます。マイナポータルは平日8時30分～23時に取得可能です（土日祝日を除きます）。



見つからない・紛失したときの問い合わせ先

どうしても番号が分からない場合は、次の方法で確認できます。

●ねんきん定期便を手元に用意して専用ダイヤルに電話

→ その場で番号は教えてもらえませんが、後日、郵送で基礎年金番号が記載された書類が届きます。

●最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターへ

→ 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持参すれば、その場で確認や基礎年金番号通知書の再交付が可能です。

基礎年金番号は、記載書類や公的窓口・オンラインで確認できる

基礎年金番号は1997年に導入され、1人に1つの番号で管理されています。書類で確認できない場合は、オンラインや相談窓口で確認できます。

確認できる主な書類は青色の年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金の納付書などです。もし手元に見つからない場合は、年金事務所で確認するのが確実でしょう。



執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー