【デザイアメイデン メディック】 8月27日11時より予約開始 発売日：未定 価格：未定

コトブキヤは、プラモデル「デザイアメイデン メディック」を8月27日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

本商品は同社ガールズプラモデル「メガミデバイス」シリーズの新キャラクター「デザイアメイデン メディック」をキット化したもの。

「メディック」は大きな翼を背負うコンセプトはそのままに、大きな射撃武器を装備。カバーパーツがしっかり色分けされ贅沢仕様の巨大なライフルが2セット付属し、透明クリア成型のアンプルカートリッジも8個付き、ライフル中央部が開閉してリロードギミックを楽しめる。アンプル内に収める棒状パーツはクリアオレンジ、無色透明が付属。

また、ライフルを背面ユニットに取り付けることができるので派手なシルエットのキャノンモードにすることも可能。

背面ユニットは取り外し脚部に装着したり、飛行支援ユニットとして活用することもできる。

髪の毛パーツはしっかりと色分けされ、前髪のインテークも色分けされている。ナース服をイメージしたコスモード用胸パーツも付属する。長いツインテの他に、リングタイプのツインテに交換することも可能。

メガネは「創彩少女庭園 アフタースクールメガネセット」と互換性を持った設計となっている。

フェイスは「微笑」「エンジョイ」「見えません」の3種が付属する。

さらに、「メガミデバイス M.S.G デザイアメイデン メディック アイデカールセット」も同時リリースを予定している。

デザイアメイデン メディック

メガミデバイス M.S.G デザイアメイデン メディック アイデカールセット

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama