¥×ー¥ë¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷»ù¤Ë¸åÊý¤«¤éÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤«¡¡²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê52¡Ë¤òºÆÂáÊá¡¡1½µ´ÖÁ°¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡²¬»³¡¦Áí¼Ò»Ô
Áí¼Ò·Ù»¡½ð
¡¡7·î¡¢Áí¼Ò»Ô¤Î¥×ー¥ë¤Ç10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê52¡Ë¤¬ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï7·î27Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¸á¸å2»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Áí¼Ò»Ô¤Î¥×ー¥ë¤Ç¡¢¸©³°ºß½»¤Î10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ù¤Ë¸åÊý¤«¤éÊú¤¤Ä¤¯¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¡¢½÷»ù¤Î¿ÆÂ²¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Î·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ï1½µ´Ö¸å¤Î8·î3Æü¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ßÃæ¤Î·Ù»¡´±¤ÎÁ°¤ÇÊÌ¤Î½÷»ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢25Æü¤ËºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£