　俳優の戸田恵梨香（37）が25日、都内で行われたランコム新製品「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」ブランドムービー発表会に登場。戸田は、女優業におけるインスピレーションの源や普段のリカバリー方法を“自然”だと明かした。

　インスピレーションの源を聞かれると「ずっと仕事と向き合って来て、がむしゃらに頑張ってきた時期もありましたが、今は人間って自然と共存し共生する生き物なんだなと感じます」と話す。

　そしてこれまでの経験の積み重ねを回顧しつつも「自然の中に身を置くと、もう一度まっさらな気持ちになって新しいもの、新しい世界、新しい感覚が得られる感じがしていて。やっぱり自然と一緒に生きることを大切にしていきたいと思いましたし、私自身、まっさらな気持ちでこれからも自然体で生きていきたいと思っています」と語った。

　また、普段から行っているリカバリー方法も自然と触れ合うことだといい「海だったり、木々だったり、自然があるところに行きます。星を見ることも好きなので、星がよく見える地に行くと心が洗われる気がして、より一層お仕事を頑張れます」とほほ笑んだ。

　戸田は同ブランドのジャパンアンバサダーを務めており、今回のイベントでは。戸田が出演するブランドムービーが公開された。