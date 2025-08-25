「裏ではこんなこと…」5.3万いいね！ファミレスで耳にした、男子高校生たちの【尊すぎる会話】【ママリ】

「裏ではこんなこと言うのか…」ファミレスでの男子高校生の会話に5.3万いいね！

ご紹介するのは琥珀(@kohaku___00)さんが見かけた男子高校生のほほえましいエピソードです。高校生ぐらいの男子はだんだんクールで大人びた雰囲気になる子もいますよね。しかし、ファミレスで琥珀さんが見かけた男子高校生2人組は少し違ったようです。思わず自分が高校生だった時を思い出して、甘酸っぱい気持ちになってしまうエピソードですよ。

友達とサイゼでご飯食べてたら隣の席に男子高校生2人組がやってきたんだけど、「あーーー電話してえーーー声聞きてえーーかわいいーーー」って言ってて男の子も裏ではこんなこと言うのか～と微笑ましかった

好きな女の子の話でもしているのか、素直な気持ちを吐露する男子高校生。隣の席で男子高校生がこんな恋愛話をしていたら、気になりますよね。一体どんな話だったのか詳しくはわかりませんが、耳に入ってきた言葉だけでついほほ笑んでしまいそうです。



この投稿には「甘酸っぱーい」や「青春ですね」といったリプライが寄せられました。男子高校生から漏れたピュアな言葉に、つい親目線で応援したくなってしまいますよね。日常で耳にしたほほ笑ましい言葉に、心が温かくなるお話でした。

「みんなデキる人に見えるけど…」会社員あるあるに9万いいね

ご紹介するのはわび(@Japanese_hare)さんが投稿したあるエピソードです。皆さんは社会人になったとき、周囲を見渡すと、なんだかみんながすごく見えて自分が小さく感じられたという経験はありませんか？



頑張らなくちゃとがむしゃらになってしまうと、心が苦しくなってしまうことも…。今回は、そんな力が入ってしまう皆さんへの優しいメッセージです。

会社にいる人たちは、みんなデキる人に見えるけど、ほとんどの人はデキる風を演じている劇団「社会人」です。なので、あまり気負わず、肩の力を抜いて、自分のペースでいきましょう。

社会にいる人は皆「社会人を演じている」という言葉。仕事ができる人に見えても、一歩会社の外に出たら、もしかしたらだらしない一面があるのかもしれません。自分に置き換えてみても、そういう部分はありませんか？



この投稿に「たしかに、そうですね！」「マイペースに進んでいきたいです」などのリプライが寄せられました。周りの人が素晴らしく見えても、それは良い面だけを見ているからだと思うと、少し気が楽になりますね。自分もそれなりの社会人を演じていればいいと考えて、無理に自分を繕うことなく生きていけるといいですね。

ダメージジーンズを自閉症の弟に縫われ…姉の投稿に14万いいね

ご紹介するのは、せいなさん(@new_seina3)さんの投稿です。ファッションとして楽しむダメージジーンズですが、詳しくない方にとっては「破れている？」と勘違いしてしまうのも無理はありません。普通のジーンズが破れた際に、ダメージジーンズのフリをして履き続けた経験がある方もいるかもしれませんね。



自閉症の弟さんに、サイドにダメージが入っているジーンズを縫われてしまったというせいなさん。その優しい理由にほっこりする一方で、思わず笑ってしまいます。

©new_seina3

©new_seina3

サイドにダメージ入ってるジーンズ、家帰ったら弟(自閉症)にガチでズボン縫われててココ最近で1番笑った 優しすぎるけどおもろすぎる

「寒くて可哀想だ」といって縫い「これで大丈夫」と喜んでいたという弟さん。姉が暖かくなるようにと縫ってくれたことに、心がほっこりします。もうダメージジーンズには戻せないかもしれませんね。



この投稿には「優しさに胸キュンとした」「唯一無二のリメイクジーンズ」といったコメントが寄せられていました。ダメージジーンズもひとつひとつデザインが違いますが、優しさのこもったリメイクジーンズはさらに素敵ですね。



他にも、家族に間違って縫われてしまったり、破れていると心配されてしまったりした方からのコメントもありました。こうした「優しさからの勘違い」のエピソードには温かさがあり、家族の愛情を感じますね。家族の存在を改めてありがたく感じる、素敵な投稿でした。

