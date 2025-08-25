Éô³èÆ°¤Î¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¼Â¸½¤Ø Ìîµå¡¦·ª»³Á°ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤é¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ³«ºÅ
¡¡³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤òÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ìîµå¤ÎÁ°ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÃÏ°èÅ¸³«¤ò¡Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò°ì¿Í°ì¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡ÊÌîµå¡¦Á°ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡Ë
¡¡³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤ä¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µÙÆü¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡25Æü¡¢³Æ¶¥µ»¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï2031Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢µÙÆü¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô³èÆ°¤Ç¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë