Éã¿Æ¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÊªÇÐÍ¥¡Ä30ºÐÂ©»Ò¤¬¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×
ÊÆ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤È¡¢½÷Í¥¤Î¼êÄÍÍýÈþ¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ó¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤±³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©ÇÐÍ¥¤Î¼êÄÍÆüÆî¿Í¤µ¤ó
ÆüÆî¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2015Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¤¿¤Þ¤´¡×¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤·¡¢ÉñÂæ¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢ÉÙÎÉÌîGROUP¸ø±é¡ÖÈáÊÌ2023¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºÂ¡ÖMONTAGE¡Á13Ç¯¤ÎÌ´¡Á¡×ÍÛ¼¡Ìò¡¢¥¤¥¯¥ë¥£¡ÖÌ²¥ì¡¢ÇÃ¡×¡ÙÀ±ÀîÌò¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¸Åµ©µÇ°¸ø±é¡Ö·ß¤è¡ª»ä¤Î¼ê¤Ë¾è¤ì¡×¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
8·î²¼½Ü¡¢ÆüÆî¿Í¤µ¤ó¤Ï¡ÖSummer photo session¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢Æî¹ñÊÁ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î³«¶ß¥·¥ã¥Ä¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤¿¥«¥Ã¥È¡¢Á°È±¤ò·ë¤¤¾å¤²¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£