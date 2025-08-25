Íú¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª 60ºÐ¤ÎµÇ°¤ËÁã³û¤Ç¡ÖÀÖ¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤±¤ì¤É
60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¡²è²È¤ÎÀÄ¾Âµ®»Ò¤µ¤ó¡£°ìÈÌÅª¤Ë60ºÐ¤Ï¡Ö´ÔÎñ¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÄ¾Â¤µ¤ó¤Ï¡Ö60ºÐ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¤Ç¤â39ºÐ¢ª40ºÐ¤Î¤È¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÀÄ¾Â¤µ¤ó¤Î¥¢¥é´Ô¥é¥¤¥Õ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤ËÁã³û¤ËÀÖ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÈéÉæ²Ê¤Ç¥Û¥¯¥í¤ò¼è¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡ÄÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ï´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÀÄ¾Âµ®»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Þ¥À¥à60 60Âå¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡ª¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ÔÎñ¤ª½Ë¤¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹
Ãø¡áÀÄ¾Âµ®»Ò¡¿¡Ø¥Þ¥À¥à60 60Âå¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡ª¡Ù