ÅÄ¼Ë¤Î¼«¼£²ñ¤Î¶²¤í¤·¤µ¡ÄÈ¿¹³¤·¤¿¤éÍâÆü¤Ë²óÍ÷ÈÄ¤¬²ó¤ë!?¡¿²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤é¼«¼£²ñ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡Ê7¡Ë
ÅÄ¼Ë¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿²ÈÂ²¤Î°Ì´¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£ÍýÁÛ¤ÎÀ¸³è¤ÏÌ´¤Þ¤Ü¤í¤·¡©¡¿²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤é¼«¼£²ñ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡Ê1¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ï¥º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×
Ìñ²ð¤¹¤®¤ë¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¿ô¡¹¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë°ì²È¤Î°Ì´¤È¤Ï¡©
¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿´Ä¶¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¡×
¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤òÌ´¸«¤Æ¡¢ÅÄ¼Ë¤Î³Ê°Â¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò·ú¤Æ¤¿¿·¾±¥¢¥¥é¤µ¤ó¤ÈÉ×¤ÎÍ¥»Ö¤µ¤ó¡£
Ì¼¤Î¥Þ¥Ê¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¡¢¤¤¤¶¿·µï¤Ø¤È°ú¤Ã±Û¤·¤¿ÅöÆü¡¢°§»¢²ó¤ê¤Ç¤ÏÇ¯ÇÛ¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÀâ¶µ¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¹¶·â¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ì´¤È²½¤·¤¿ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Î·ëËö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¿·¾± ¥¢¥¥éÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤é¼«¼£²ñ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¿·¾± ¥¢¥¥é¡¿¡Ø²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤é¼«¼£²ñ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡Ù