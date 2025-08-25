¡Ö¤¹¤°¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢2·³Àï¤Ç¼«ÂÇµåÄ¾·â¤·¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¤Î¾õ¶·ÀâÌÀ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬25Æü¡¢2·³Àï¤Ç±¦É¨¤Ë¼«ÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿·ª¸¶¤Ï¡¢23Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢6²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë¼«ÂÇµå¤¬±¦É¨¤ËÄ¾·â¤·¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÆ±Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¡Ê25Æü¡ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¡£¤¹¤°¡Ê1·³¤Ë¡Ë¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»î¹çÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶õÏ©¤ÇÀÄ¿¹¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£