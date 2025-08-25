トヨタ新「ハリアーG」がスゴイ！ 最上級より「250万円以上」オトクなのに“快適装備”が充実しててサイコー！ 高級感漂う“お洒落内装”＆上品デザインも魅力の「最安モデル」に注目！

装備充実の最安モデル！

トヨタは2025年6月11日、クロスオーバーSUV「ハリアー」を一部改良し、同日より販売を開始しました。

今回の変更点は幅広く、人気グレード「G」にプラグインハイブリッド（PHEV）を追加したほか、ブラックを基調とした専用パーツをまとった特別仕様車「Z“Leather Package・Night Shade”」および「Z“Night Shade”」を新たに設定しています。

【画像】超カッコイイ！ これが”一番安い”トヨタ新「ハリアー G」です！（30枚以上）

さらに、これまでオプションとして選択されていた装備の一部を標準化するなど、商品力を一層高めています。

そんな進化を果たした人気モデルのなかで、最も安価に購入できるグレードとは一体どのような仕様なのでしょうか。

進化を果たした新「ハリアー」の最安グレードとは？

1997年に初代が登場したハリアーは、従来のSUVとは異なる「高級クロスオーバーSUV」という新たな市場を切り開いた存在です。

その後のモデルチェンジを経て、現行の4代目は2020年に誕生しました。

上質さと実用性を兼ね備えたその魅力は多くのユーザーに支持され、シリーズ初となるPHEVの導入によって選択肢がさらに広がっています。

これまでエントリーグレードとして設定されていた「S」が廃止されたことで、現在のラインナップは「G」と「Z」が主軸となりました。

その結果、最廉価モデルと最上級モデルの間にあった大きな装備差が縮まり、より均質化が図られています。

ユーザーにとっては、価格を抑えたグレードを選んでも満足度が高まるというメリットがあります。

新ラインナップのなかで最も手頃なモデルは「G（ガソリン車・2WD）」です。

全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mmというボディサイズは上級グレードと変わらず、堂々としたプロポーションを備えています。

外観にはメッキ加飾が施されたアウターハンドルや前後バンパーのモールが採用され、エントリーモデルながら上質感を演出しています。

足元には18インチの切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装アルミホイールを装備し、スタイリッシュな印象を強めています。

ボディカラーは全4色展開のうち、ガソリン仕様では3色から選択可能です。

インテリアはファブリックと合成皮革のコンビシートを採用し、ブラックとブラウンの2色から選ぶことができます。

助手席にはパワーシートが設定されないものの、運転席には8ウェイパワーシートを標準装備し、日常使いに十分な快適性を確保しています。

さらに今回の改良で、全車にステアリングヒーターと前席シートヒーターが標準化され、寒冷地での使い勝手が向上しました。

そのほかにも、12.3インチのTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイや静電タッチ式ヒーターコントロールパネル、電動パーキングブレーキなどを備えており、上級グレードに劣らぬ装備内容となっています。

安全装備も最新仕様にアップデートされており、「トヨタセーフティセンス」を標準で搭載するのにくわえて、プリクラッシュセーフティやレーダークルーズコントロールといった予防安全機能を備えるほか、今回の改良で検知範囲が拡大されました。

また、車線逸脱抑制機能付きのレーンディパーチャーアラートも追加され、より安心して運転できる環境が整えられています。

駐車時にはバックガイドモニターが標準で装備され、上級モデルの「パノラミックビューモニター」はオプションとして選択可能です。

動力面では、2リッター直列4気筒ガソリンエンジンを採用し、最高出力170ps、最大トルク203Nmを発揮します。

組み合わせられるトランスミッションはDirect-Shift-CVTで、駆動方式は前輪駆動（FF）です。

実用性と燃費性能を両立し、幅広いユーザーに適した仕様といえるでしょう。

なお、価格（消費税込み）は371万300円で設定されています。

対して最上級モデルである「Z（プラグインハイブリッド車・E-Four）」は626万100円で、その差は250万円以上に及びます。

ただし、先述の通りエントリーモデルでも装備の充実度は高く、価格を抑えつつも満足度の高い選択肢となっています。