TWICE・MOMO、“斬新”プレゼントに思わず笑顔「めっちゃ潤うんじゃないかな（笑）」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMOMOが24日、都内で行われた「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」モイストアップレディスキンパックリニューアル発表会に登壇。MOMOは、同ブランドから斬新なプレゼントを受け取った。
【写真】可愛すぎる…！デコルテ全開の衣装でピースポーズを決めるMOMO
イベントでは、ブランドミューズを務めるMOMOにプレゼントが渡されることに。巨大な「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック」のような物体が登場し、先に見て笑ってしまったMOMO。ミシン目を割くと、1年分の同商品が登場し、MOMOは顔を手で覆いながら喜んでいた。
ウォン・ジョンヨ氏は「MOMOさんは、常にスキンパックを愛用してくださってありがたい気持ちでいっぱいです。潤いのあふれる肌をキープしていただきたいと思います」とコメント。同商品を「毎日バックに入れて持ち歩いているお守りのようなコスメ」と話すMOMOは「パックの形がロゴになっていてかわいいなと。これだけあればめちゃめちゃ潤うんじゃないかなと思います」と、斬新なプレゼントに笑顔をこぼしながら喜びを伝えた。
メイク前部分用シートパック「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック」は全アイテムミシン目入りになってリニューアル。お試しサイズも定番化して登場する。また、自然なツヤと血色感を演出するリキッドチーク「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク」とワンランク上の仕上がりに導くメイクブラシ「ウォンジョンヨ アーティストタッチブラシ」のリキッドチークブラシ「＃03」は、9月26日に発売される。
