TWICE・MOMO、お団子ヘア×タイトドレスで“洗練美”放つ “桃メイク”お披露目
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMOMOが24日、都内で行われた「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」モイストアップレディスキンパックリニューアル発表会に出席した。
【写真】可愛すぎる…！デコルテ全開の衣装でピースポーズを決めるMOMO
MOMOは、黒のタイトドレスをまとって登場。スカートに大胆なスリットが入ったデザインが特徴的な、華やかな一着を着こなした。お団子ヘアと相まって、洗練された美しさを放っていた。
ウォン・ジョンヨ氏は、この日のMOMOのスタイリングについて「女性らしいブラックの衣装になっていて、髪形もアップにしています。初披露の新商品のチークを使い、まさに桃のような女性らしいほおを強調しました」とポイントを紹介。艶やかなピーチメイクを披露した。
メイク前部分用シートパック「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック」は全アイテムミシン目入りになってリニューアル。お試しサイズも定番化して登場する。また、自然なツヤと血色感を演出するリキッドチーク「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク」とワンランク上の仕上がりに導くメイクブラシ「ウォンジョンヨ アーティストタッチブラシ」のリキッドチークブラシ「＃03」は、9月26日に発売される。
【写真】可愛すぎる…！デコルテ全開の衣装でピースポーズを決めるMOMO
MOMOは、黒のタイトドレスをまとって登場。スカートに大胆なスリットが入ったデザインが特徴的な、華やかな一着を着こなした。お団子ヘアと相まって、洗練された美しさを放っていた。
ウォン・ジョンヨ氏は、この日のMOMOのスタイリングについて「女性らしいブラックの衣装になっていて、髪形もアップにしています。初披露の新商品のチークを使い、まさに桃のような女性らしいほおを強調しました」とポイントを紹介。艶やかなピーチメイクを披露した。