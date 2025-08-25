timelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢¡È¹¥¤¡É¤ò³Î¿®¤·¤¿É½¾ð¤òÈäÏª¡¡¡ØCLASSY.¡Ù10·î¹æ¤Ç¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡timelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØCLASSY.¡Ù10·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö#TOKYOÎø¤¹¤ë1¸®ÌÜ¡×¤Ç¥Ç¡¼¥ÈÉ÷¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¤¹¤Ã¤¤ê¾Ð´é¡©¥¥å¡¼¥È¤Êº´Æ£¾¡Íø¡õ¾¾ÅçÁï
¡¡º£²ó¤Î½é¥Ç¡¼¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬Êø¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢"¹¥¤"¤ò³Î¿®¤·¤¿µÙÆü¥Ç¡¼¥È¡×¡£Àè¹Ô²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¡¢¥°¥Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤ÎÌ£¤¬»É¤µ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£ÎÁÍý¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¸®¤Ç¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¤Î±£¤ì²ÈÅª¤¦¤É¤óÅ¹¤òË¬Ìä¡£¡Ö¤¦¤É¤ó¤ÈÅ·¤×¤é¤ÇÃë¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤¦¤É¤ó¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Î¤ªÅ¹¡¢¤É¤Ã¤Á¤âËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¿©»ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢»Å»öÏÀ¡¢¤½¤·¤Æ9·î¤Ë¾å±é¤ò¹µ¤¨¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¤¹¤Ã¤¤ê¾Ð´é¡©¥¥å¡¼¥È¤Êº´Æ£¾¡Íø¡õ¾¾ÅçÁï
¡¡º£²ó¤Î½é¥Ç¡¼¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬Êø¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢"¹¥¤"¤ò³Î¿®¤·¤¿µÙÆü¥Ç¡¼¥È¡×¡£Àè¹Ô²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¡¢¥°¥Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤ÎÌ£¤¬»É¤µ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£ÎÁÍý¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¸®¤Ç¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¤Î±£¤ì²ÈÅª¤¦¤É¤óÅ¹¤òË¬Ìä¡£¡Ö¤¦¤É¤ó¤ÈÅ·¤×¤é¤ÇÃë¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤¦¤É¤ó¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Î¤ªÅ¹¡¢¤É¤Ã¤Á¤âËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¿©»ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢»Å»öÏÀ¡¢¤½¤·¤Æ9·î¤Ë¾å±é¤ò¹µ¤¨¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£