【ピノキオとねこ】やたらとねこが寄ってくる！ 自分の材質が彼らを引き寄せているなんて
【玉手箱なねこ】箱を開けたらショックで真っ白に!? 入っていた中身は／みっけ！ねこむかしばなし（1）
マイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開になっていきます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『みっけ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆ピノキオとねこ その1
■◆ピノキオとねこ その2
■◆元となったむかしばなし
ピノキオの冒険
むかし、ピノキオという命を吹き込まれた木の人形の少年がいました。ピノキオは嫌なことはすぐに投げ出してしまう性格でした。木の人形なのに動いたり、嘘をつくと鼻が伸びたりするピノキオを使って金儲けをしようと、悪人たちが集まります。
ピノキオも自分が楽できることばかりしていた結果、悪人たちに騙され続け、挙句の果てには巨大なクジラに飲み込まれてしまいます。運良く助かったピノキオは心を入れ替えました。すると妖精がピノキオを人間の姿に変えてくれたのでした。
著＝ぱんだにあ／『みっけ！ねこむかしばなし』