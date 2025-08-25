NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」にも出演した有名洋菓子職人で、神奈川・新百合ヶ丘のウィーン菓子工房「リリエンベルグ」のシェフ・横溝春雄（よこみぞ・はるお）さんが亡くなったことが分かった。77歳だった。同店の公式サイトが25日までに公表した。

サイトでは二代目のシェフの横溝亮太氏が「大切なご報告がございます。2025年6月下旬に、シェフ・横溝春雄が急逝いたしました」と横溝さんの急逝を伝えた。

「1988年のオープン以来、長きにわたり 多くのお客様に支えていただきましたこと、心より御礼申し上げます」と感謝。「皆様にはご連絡が遅くなり、申し訳ございませんでした」とつづった。

「これからも、父と母の想いを受け継ぎ、二代目シェフとしてスタッフと共に、真心のこもったお菓子をお届けしてまいります」と記した。

横溝さんは東京・神田の菓子店で勤務後、ヨーロッパ各地で修業。オーストリアのウィーンにある老舗菓子店「デメル」に日本人として初めて採用され、2年半の勤務後に帰国。帰国後も修業を重ね、1988年、40歳を迎えたタイミングで、ウィーン菓子工房「リリエンベルグ」をオープンさせた。

NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」で取り上げられたほか、NHK「きょうの料理」にも出演。人気漫画「美味しんぼ」にも登場したことがある。