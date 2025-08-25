俳優の柴咲コウが25日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。活動のモットーやライブについて語った。

北海道出身の柴咲は「1回おうちを建ててみよう、父のために」と、北の大地に一軒家を建設。「全然父が行ってくれなくて…私がちょこちょこ行っている感じ」だという。

人と情報に溢れている東京から離れた北海道は柴咲にとって「仕事、撮影をしているとき、何かを製作している時って常に何かを考えているので、考えない時間ができる場所。その時間を作る場所」。デジタルデトックスできる、自分時間を持つ場所も必要のようだ。

柴咲は2016年に「レトロワグラース株式会社」を設立。エンターテインメント事業、アパレル事業、セレクトショップ事業を軸に展開している。

俳優、歌手として芸能界をけん引しながら、所属事務所タレントのマネジメントも行うが「私、何者なんだろうと思って…」と笑った柴咲。「ワクワク好奇心を失わない。諦めない」ことがモットーで、「後ろ向きにはならないと決めている。前向きに取り組む」という。

毎年恒例のメンバーシップ会員限定のバースデーイベントを今年も開催。横浜、大阪、東京での全6公演を無事に終えた。11月からは全国17都市をめぐる全国ライブツアーも開催予定。毎年コンセプトを変えていた以前とは異なり、最近は「前回こういうテーマだったけれども、これを深掘りしていったらどうなるんだろうとか、色々混ぜていく感じ」の公演内容。「前は点、点、点だったのが（最近は）線になっていって、それがストーリー、1つの自分の人生ストーリーみたいな感じ」とした。