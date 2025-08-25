¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Î·³»öµòÅÀ¤ò¹¶·â 6¿Í»àË´ 86¿Í¤±¤¬
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÃæÅì¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Î·³»öµòÅÀ¤ò¹¶·â¤·¡¢»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ±ê¾å¤¹¤ë¥¤¥¨¥á¥ó
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï24Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¼óÅÔ¥µ¥Ì¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤ÎµòÅÀ¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Æü·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹¶·â¤Ø¤ÎÊóÉü¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅýÎÎÉÜÉÕ¶á¤Î·³»ö»ÜÀß¤äÈ¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï6¿Í¤¬»àË´¤·¡¢86¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ò¹¶·â¤¹¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë½Å¤¤Âå½þ¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ï¶µ·±¤È¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢º£¸å¤â¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê·³»öÎÏ¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¤È¤Î»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ï22Æü¤Ë¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶ËÄ¶²»Â®ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë