フリーアナウンサーの杉崎美香（46）が、8月24日、Instagramを更新し、第2子となる男の子の出産を報告した。

【映像】長男との親子ショット

2015年1月、5歳年下の一般男性と結婚し、9歳の長男の育児に奮闘している杉崎。「実は今、おなかの中で赤ちゃんがスクスク育ってくれています。8カ月目を迎え、妊娠後期に入りました」「もう1人というのは年齢的に考えてもないだろうな〜と思っていたのですが、もう1人、人生の仲間が増えることは、家族にとってすごくいいことなんじゃないか！と心底思えるようになりました」2025年6月14日、第2子の妊娠を公表し、高齢出産への思いをつづっていた。

第2子となる男の子を出産

そして、8月24日、「先日、3000gを超える元気な男の子を無事に出産致しました！母子共に健康です。あまりに元気いっぱいな産声を聞いた時は、ほっとして涙がポロポロ出てきました。」と無事、第2子となる男の子の出産を報告。感謝の思いを綴っている。

「新生児の尊さと可愛さと香りを忘れかけていたので、日々自分の体に擦り込ませるように大切に過ごしております。出産まで大きなトラブルなく、そして、無事に産後を迎えられていることを、改めて神様に感謝致します。いよいよ9歳差育児のスタート。ベビーさん！我が家に来てくれてありがとう」

杉崎の報告に、ファンからは「母子共に健康で良かった」「今はゆっくり休んで子育て頑張ってくださいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）