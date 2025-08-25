◇MLB レッズ 6-1 ダイヤモンドバックス(日本時間25日、チェイス・フィールド)

ここまでMLB球団の中で唯一、同一カードで全敗となる“スイープ負け”を喫していないレッズ。しかしポストシーズン進出へはギリギリのラインとなっています。

日本時間25日に敵地・ダイヤモンドバックス戦に挑んだレッズ。ここまで同一カード2連敗としており、今季初のスイープ負けの危機を迎えていました。そんな中、初回には1アウト1、3塁のピンチから犠牲フライで先制点を献上。5回までわずか2安打に押さえ込まれ無得点と苦しい展開となっていました。それでも6回、1アウトランナーなしの場面で生まれた3塁打に相手のエラーが絡み同点。さらに8回にも3ランHRと2本のタイムリーで一気に突き放し、勝利しました。

そんなレッズですが、ポストシーズン進出へは黄色信号。MLBでは各リーグの3地区それぞれの優勝チームと、「ワイルドカード」として各リーグの勝率上位3チームがポストシーズンに出場できますが、レッズはナ・リーグ中地区で2位のカブスとゲーム差8で3位。ナ・リーグの勝率でも圏外の4位となっています。

この日の試合結果を受けて、ワイルドカード圏内の3位に位置しているメッツと、4位レッズとのゲーム差は1.5に縮まりました。それでも、レッズに残されたレギュラーシーズンの試合数はわずか31。逆転でのポストシーズ出場へ負けられない戦いが続きます。