【オリックス】９月５日からの主催公式戦ラスト１４試合を２０２５年ラストスパート企画「最後まで熱く！」として実施

オリックスは２５日、９月５日からの主催公式戦の残り１４試合において、２０２５年シーズンのラストスパート企画「最後まで熱く！」を実施すると発表した。

球団は「岸田護監督が胸に滾（たぎ）らせる決意『最後まで熱く！』を、チームとファン、全員の合言葉として掲げ、ありったけの情熱を注いで勝負の９月に挑みます。体中を熱くして最高の熱量で、バファローズのラストスパートに熱い視線を注いでください」とコメント。期間中はファンの想（おも）いを集めてチームに贈る「寄せ書きパネル」や、試合開始直前にオリっこの掛け声で士気を高める「コールキッズ」など、特別イベントが実施される予定だ。

また、球団直営店とオンラインショップでは、選手、監督、コーチ、スタッフが着用する「最後まで熱く！」Ｔシャツを販売。球場内の一部店舗では芯から熱くなる“ホット”なグルメ全６種類が登場する。以下、企画の詳細。

【イベント】

寄せ書きパネル…９月５日から７日の期間中、３階コンコース１３番ゲート内に「寄せ書きパネル」特別ブースを設置。完成したパネルは同１３日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）からシーズン“最後まで”チームエリアに掲出し、選手に届けられる。

コールキッズ…試合開始直前、バファローズファンを代表してオリっこ１名がグラウンドに登場。マイクに向かって「最後まで熱く！さぁ、いこー！」と力強い声を響かせ、出陣の号令をかける。 ※代表のオリっこは球団公式ＨＰにて募集。

ヒーローハイタッチ…バファローズが勝利を収めた試合終了後、“最後まで熱く！”戦ったヒーロー選手とファン約２０人がハイタッチ。勝利の喜びを分かち合う。 ※参加者は球団公式ＨＰにて募集。

【グッズ】

球団直営店「Ｂｓ ＳＨＯＰ」、「Ｂ―ＷＡＶＥ」および球団公式オンラインショップにて「最後まで熱く！」グッズを９月５日より販売。試合前の練習で選手、監督、コーチ、スタッフが着用する「最後まで熱く！」Ｔシャツのほか、タオルも登場予定だ。

【グルメ】

体の芯から熱くする“ホット”なグルメが登場。

「辛さ際立つ あさりのペペロンチーノ」…赤と緑のとうがらしとハバネロの辛さを際立たせた、トリュフ風味を効かせたペペロンチーノ １，０００円

「シビ辛 赤の麻辣（まーらー）ピザ」…四川風本格麻婆（まーぼー）がピザに！ しびれと辛さがクセになる！ １，０８０円

※上記２つは２階南口付近「パノラマビアホール ＧＲＩＬＬ ＦＥＳＴＡ」にて販売

「ピリッとおとなの七味＆とうがらし」…和風テイストの辛さを引き出したピリッと辛いおとなのポテト ８００円

「レッドホット」…チリととうがらしの悪魔的な辛さが魅了する ８００円

※上記２つは５階上段席一塁側内野５４通路前「グレイジーポテト」にて販売

「レモン生姜（しょうが）ドリンク」…レモンシロップと生姜（しょうが）シロップを絶妙にブレンドした内側から熱くなるドリンク ６００円

「あんかけチャーハン」…チャーハンにあんをぜいたくにかけた最後まで熱くなれるメニュー １，０００円

※上記２つは３階下段席一塁側内野１０通路横「なにわのきっちん まんぷく」および３階下段席レフト側外野２４通路横「なにわのちゅーぼう まんてん」にて販売

【ビジョン演出】

９月１３日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）より、試合前とイニング間に「最後まで熱く！」スペシャルムービーを場内ビジョンにて放映。

【ＳＮＳ企画】

バファローズを応援している写真や、チームへの応援メッセージボードの画像をインスタグラムにて募集。「＃最後まで熱く」「＃常熱」の２つのハッシュタグをつけて投稿すると、その一部を「最後まで熱く！」特設サイトにて掲載予定。バファローズ愛あふれる応援写真やメッセージで、チームを“最後まで熱く！”応援できる企画だ。