俳優・鈴木福の妹で女優の鈴木夢が衣装姿をアップした。

２５日までに更新したインスタグラムで「イオンモール与野『ＰＩＮＫ ＰＲＥＴＺＥＬ ｍｉｎｉ Ｌｉｖｅ＆撮影会』ありがとうございました！！久しぶりに近い距離で皆さんにお会いできたり、お話できて、とってもとっても嬉しかったです お久しぶり！という方、初めましての方も多く、とにかく嬉しくてテンション上げ上げの１日でした！イオンでお買い物中に足を止めてくださった方も沢山いて、本当に嬉しかったです。２階も３階も見えてましたー！ありがとうございます！やっぱりいつも応援してくださる方に直接お会いできるのは、本当に幸せです プレゼントやお手紙もありがとうございました！！とにかく楽しくて、感謝でいっぱいです！！」とダンスボーカルユニット「ＰＩＮＫ ＰＲＥＴＺＥＬ」としての活動について報告した。

ショート丈のトップスとミニボトムス、ハイソックスをキュートに着こなし、フォロワーは「たくさん来てくれてよかったね おつかれさまでした」「おかげさまで楽しい一日になりました夢ちゃんの髪型めちゃかわいかった…！」とうっとりしていた。１８歳の夢は４きょうだいで、長男の福、長女の夢、次男の楽（たの）、次女の誉（ほま）という構成。楽も誉も子役として活動。今春から大学生になったことも明かしている。