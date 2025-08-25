Image: Insta360

でっかいセンサーに、microSDカードが使えるウェアラブルカメラ。Ultraの名前にふさわしい出来だね。

親指のサイズで一人称視点の写真や映像が撮れるカメラといえば、Insta360 GOシリーズ。いままで無印/2/3/3Sとアップデートしてきましたが、最新作として登場したのはナンバリングモデルではなく、「Insta360 GO Ultra」です。

世の中には名ばかりのUltraやProが多いけれども、さてコイツは？とチェックしたら驚いたよね。従来モデルを超える存在としてのネーミングですねこれは。

指でつまめて、ネックレスのように首から下げて撮れる約53gのボディに、1/1.28インチもの大型センサーを組み込んでいるんです。メーカー曰く、暗いところでノイズが目立たなくなったよ、だって。うれしいねえ。

さらにストレージはmicroSDになりました。従来機は内蔵ストレージしかなく、溜め込んだファイルをスマートフォンに移すときにかなり時間がかかっていたので、この改善は英断すぎます。

Image: Insta360

GOシリーズ独自のアクションポッド（充電ケース＆リモコン＆タッチディスプレイ）は、面白いことにグリップがつきました。マグネット機構をつかってネックレスカメラとしたり、鉄にくっつけて撮影することが多かったGOシリーズだけど、手で持って撮影したいという声も多かったのでしょうね。

Image: Insta360

高い防水性能・アクション性能はそのまま、使いやすさを大幅アップしたInsta360 GO Ultra。6万4800円（標準キット）からのお値段となっておりますよ。

Source: Insta360