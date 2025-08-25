¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥ê¡¼¥°³«Ëë¡¡ºòµ¨²¦¼Ô¤¬¤È¤â¤ËÇòÀ±È¯¿Ê
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£³Æ¥ê¡¼¥°¡Ê18¡Á24Æü¡Ë¤Ç¥É¥¤¥Ä¤¬³«Ëë¤·¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤Ë6¡½0¤ÎÂç¾¡¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³«ËëÀá¤Ç¤Ïºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥µ¥Ã¥¹¥ª¥í¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥ê¡¼¥º¤Ë5¡½0¤Ç²÷¾¡¡£¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤Ë2¡½0¤Ç¾¡¤Á¡¢¤È¤â¤Ë³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ïºòµ¨²¦¼Ô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤Ë3¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤â2Àï2¾¡¤ÇÊÂÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï5Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬¥¢¥ó¥¸¥§¤ò1¡½0¤ÇÂà¤±¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£